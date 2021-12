“Cómo combatir la agresividad: reflexiona, piensa, empatiza y establece límites”

Marian lo ha notado, a su consulta acude cada vez más gente con síntomas de agresividad e irritabilidad: “Esto es consecuencia de todo lo que estamos viviendo, consecuencias de estados de tensión continuados. Y además hay personas con tendencia a responder así y puede ser consecuencia de algo sufrido en la infancia, abusos o no sentirse queridos. En general son personas poco tolerantes”, explica en Fin de Semana con Cristina. Esta agresividad suele venir por “la búsqueda de control y, cuando siente que no controla todo, surge esa agresividad. También surge en personas en tensión, ahí tienen poca empatía”.

La psiquiatra, además, explica que “nadie nace agresivo. Puedes tener un padre agresivo y tú lo copias. Todos tenemos una parte agresiva de supervivencia, pero esa tan fuerte suele ir aparejada a una infancia dura y gente que sufrió acoso escolar en la infancia y desarrolla personalidad agresiva”. Y eso es aún más peligroso siendo padres: “Cuidado con los niños delante, observan mucho y copian lo que ven. Si quieres que los niños no tengan agresividad cuida del ejemplo. La agresividad se contagia, en el ambiente se nota”.

Por todo ello Marian ofrece los mejores consejos para desactivar la agresividad: “Intentar entender qué le pasa a la persona agresiva, tener paciencia. Si nos agreden por supuesto hay que distanciarse, muchas veces nos acostumbramos a esa relación de dependencia con tal de tener migajas de su cariño”. En todo caso Marian detalla que, “si soy de los que me pasa, investigar, si es de siempre o de los últimos tiempos. No sabes lo que ayuda ser capaz de expresar cómo nos sentimos, si preferimos el silencio y estar callados eso luego nos perjudica a la larga”.

Para terminar, la psiquiatra recomienda poner límites: “Tener una frase de ‘no me hablas así’ para que no te vayan comiendo el terreno. Al agresivo le saca de quicio que el otro se quede templado, decir ‘para yo o me voy’”.