César Nombela: "Anunciar la vacuna como lo hace el Gobierno no es prudente"

Estamos en la búsqueda de una vacuna que nos solucione el problema de la pandemia. La carrera, incluso económica, está que arde y César Nombela en Fin de Semana nos ha puesto al día sobre los problemas al crear una que sea efectiva: “Mutaciones en los virus RNA y en concreto en este se producen siempre. Ahora lo importante pueden ser las que afecten a la patogenicidad o las que puedan hacerle menos susceptible a los anticuerpos. La mutación puede ser más contagiosa, se multiplica con más intensidad. La que hay en España la he cuestionado bastante, ya se aislaba en Holanda” ha comentado el experto.

Después de un confinamiento, y en plena segunda ola, ya estamos pensando en el futuro y en cómo nos afectará el virus a largo plazo: “Dicen que una tercera ola sería posible si se relajan las precauciones que hemos llevado a cabo. Las autoridades se previenen por ello. Creo que lo fundamental son las medidas eficaces: test, planificar mucho las reuniones, ventilemos los ambientes y, ante la duda, no tener contacto. Y por supuesto proteger a los más débiles. Yo sí me vacunaría con las que son supervisadas por agencias de medicamentos” ha dicho César Nombela.

“Las dos vacunas anunciadas son nuevas. Esta experimentación acabará demostrando si son eficaces. No me gusta cómo se está divulgando la información, parece que hay una guerra entre empresas y no está bien. Me parece que la forma en que se está dando la información no es la más adecuada. Desde los medios hay que exigir una transparencia absoluta y que los comités de expertos se pronuncien, no las de las empresas”. A este respecto, implica al Gobierno y el papel que debería tener: “Los gobiernos tienen que hacer sus planes y prepararse para la posibilidad de que hay cercanía de vacunas eficaces. Pero poner fechas concretas y hacer anuncios como hace el Gobierno creo que no es prudente. No usar esto como dando por seguro que habrá vacuna para todos. La desconfianza se puede intensificar. Estemos atentos al avance de la ciencia y la medicina”.