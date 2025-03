La celebración de las Fallas tras la tragedia que azotó Valencia en octubre: "Era necesario celebrar la fiesta. Aquí nos levantamos ante cualquier cosa que suceda"

Ha sido un año realmente complicado y duro para la Comunidad Valenciana que, en estos días de Fallas, tiene presente a las 224 personas que murieron tras el paso de la DANA el pasado 29 de octubre. Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana en estos días tan especiales que además, están pasados por agua.

"No podemos controlar el tiempo de todo lo que se realiza en la ciudad. Nos ha tocado un año excesivamente lluvioso. Hemos tenido que suspender o cancelar tres Mascletás (...) y amenaza para los días importantes y para el acto de la Ofrenda... pero como estamos en primavera, y el tiempo es cambiante, esperemos que dé una tregua y nos deje ofrendar a nuestra Madre y podamos visitarla como corresponde" comenzaba.

Explicaba el presidente de la Junta Central Fallera que las preciosas esculturas, que serán entregadas al fuego, no se ven afectadas por el agua: "Hoy se emplean pinturas y materiales para que escurra el agua para que no salte la pintura. En el montaje es donde está el peligro porque en la unión de las piezas se puede hinchar la madera y que no encajen bien. Pero gracias a Dios, durante la Plantá, nos ha dado tregua el tiempo".

La Cremá, la quema de estas figuras gigantes, tampoco se ve afectada por las aguas: "La lluvia no influye porque la temperatura que alcanza al quemarse es altísima. Tiene que estar apoyada por bomberos ¡incluso lloviendo!".

El drama vivido el pasado 29 de octubre ha estado presente en la elaboración de las Fallas, que han recogido, por ejemplo, la labor de los voluntarios en los peores momentos de la tragedia: "Creo que era necesario la celebración de las Fallas porque la gente estaba muy afectada mentalmente. Nos pedían que se tirara adelante con las Fallas (...) en Valencia siempre decimos que nos levantamos de cualquier cosa que suceda".

La solidaridad en el colectivo fallero, con más de 120.000 integrantes, ha sido descomunal: "Se ha recaudado dinero, se han hecho acciones solidarias, desde el Ayuntamiento también se ha ayudado a los artistas falleros. Hay fundaciones y asociaciones que han aportado todo lo posible para ayudar y levantar en lo posible a toda la gente afectada".

