El detalle de Manolo Lama con unos niños valencianos víctimas de la DANA: "Les has hecho felices unos minutos"

En medio de la devastación que ha dejado la DANA en el este de la península ibérica, con un saldo trágico de 213 fallecidos y casi 1.900 desaparecidos, gestos de humanidad y solidaridad se vuelven esenciales. Uno de estos actos fue protagonizado por Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid y la selección española en COPE, quien utilizó su plataforma para brindar un rayo de luz a dos niños afectados por las inundaciones.

Europa Press Un hombre camina por unas vías de tren buscando víctimas en una zona afectada por la DANA, a 2 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia, Comunidad Valenciana

Durante su intervención en El Tertulión de Tiempo de Juego, Manolo compartió con Juanma Castaño y los oyentes un conmovedor episodio que revela el impacto que su mensaje tuvo en la vida de estos jóvenes. Todo comenzó cuando Sergio Jiménez, un técnico del equipo de COPE que se encontraba en Valencia, hizo a Lama una solicitud especial: grabar un vídeo dirigido a dos niños que lo escuchaban narrar los partidos. La intención era ofrecerles un momento de felicidad en medio de la tragedia que estaban viviendo.

Lama, consciente del papel que tiene la radio más allá de la mera narración de goles y deportes, se tomó la solicitud con seriedad y empatía. "Les has hecho felices durante un minuto", le respondió Sergio tras enviar el vídeo. Este breve momento de alegría en un contexto tan difícil subraya la capacidad de los medios de comunicación para ofrecer consuelo y compañía a quienes más lo necesitan. Como bien dijo Lama, "no digo hacer feliz, porque no vamos a hacer feliz, pero sí por lo menos acompañarlos en estos momentos tan duros".

Este tipo de intervenciones no solo resalta el lado humano del deporte y los medios, sino que también pone de manifiesto la importancia de mantener la atención sobre las tragedias que afectan a comunidades enteras.

El detalle de Manolo Lama

En un mundo donde la información se consume rápidamente y las noticias tienden a pasar al olvido, Lama advirtió sobre la necesidad de no olvidar a las víctimas de la DANA. Recordó el caso del volcán de La Palma, donde los afectados se sintieron despojados de su visibilidad después de que la atención mediática se desvaneció. "Esperemos que esta gente no se nos olvide", afirmó, destacando la importancia de mantener el foco en la recuperación de quienes han perdido tanto.

Europa Press Dos personas trabajan en una zona afectada por la DANA, a 2 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia, Comunidad Valenciana

La DANA ha afectado gravemente a localidades en Valencia, y las secuelas de esta tragedia se sienten no solo en las infraestructuras, sino también en el estado emocional de sus habitantes. Los testimonios de la comunidad revelan un panorama de desolación y angustia, y es en este contexto donde pequeños gestos, como el de Manolo Lama, adquieren un significado profundo. En una época donde la información fluye a gran velocidad, la capacidad de conectar emocionalmente con quienes sufren es vital.

Las víctimas de la DANA

Además de ofrecer un mensaje de esperanza a los niños, la acción de Lama sirve como un recordatorio de que, aunque el deporte y la diversión son fundamentales, la verdadera esencia de la humanidad radica en la capacidad de empatizar con el dolor ajeno. Los medios, y en este caso la radio, pueden jugar un papel crucial en proporcionar un espacio de refugio emocional en tiempos de crisis.

El hecho de que Tiempo de Juego y los periodistas de COPE se hayan "tirado al barro" para ayudar a quienes sufren refleja una lección importante: a veces, la verdadera victoria no se mide en goles o títulos, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros, incluso si es por un instante. En tiempos de desesperación, cada rayo de luz cuenta, y el gesto de Manolo Lama es un ejemplo inspirador de cómo el deporte y la comunicación pueden entrelazarse para ofrecer consuelo y esperanza.