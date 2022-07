El caso de un hombre en Tarragona que pide la eutanasia para librarse de ir a la cárcel, ¿es legal?

Un exempleado de seguridad, quién tiroteó a varios compañeros e hirió a varios Mossos de Escuadra, ha pedido un aval para practicarse la eutanasia y de este modo evitar la persecución de la justicia.

Nacho Abad y Jose Miguel Gaona han contado en 'Fin de Semana' el caso. Esto ocurrió el 14 de diciembre de 2021, un hombre vestido negro y armado, iba disfrazado con una gorra y debajo una peluca, para que no se le pudiera reconocer. Llamó a las puertas de una empresa de seguridad, en Securitas Direct. El hombre se llama Marin Eugen Sabau y tiene 46 años.

Llamó a la puerta y llevaba consigo un sobre en la mano y una bolsa colgada al hombro. Pero antes de dirigirse a la empresa escribió en un email: "voy a salir en las noticias con Securitas, no me queda otra. Haré la justicia con mis propias manos, las lecciones que se aprenden con sangre no se olvidan pronto. Securitas se acordará de mí unos cuantos años. Voy a vacunar a los jefes de Securitas. No quiero matarles, no estoy loco, lo he planeado a la perfección ".