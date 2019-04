Casado"Hay que evitar que por un puñado de votos, Sánchez indulte a los que han dado un golpe a la legalidad"

Tiempo de lectura: 1



Pablo Casado, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo domingo 28 de abril, ha hecho especial hincapié, en la entrevista que ha concedido a 'Fin de Semana', en apelar al voto de los indecisos. Para ese 40 por ciento que según los últimos sondeos aún no tienen decidido el voto, Pablo Casado les pide el voto para el PP y así "evitar que por un puñado de votos, Sánchez indulte a los que han dado un golpe a la legalidad y pretenden irse de rositas", porque el candidato popular no duda en ningún momento que si el PSOE gana y no tiene mayoría absoluta terminará gobernando con independentistas, batasunos y comunistas.

A la pregunta de por qué no se unen PP, Cs y VOX para evitar la dispersión del voto en la derecha, Pablo Casado asegura que "Cs y VOX no han estado a la altura de nosotros. Yo hace un mes se lo propuse a los dos y ahí está la hemeroteca. Era una propuesta generosa porque las encuestas decía que juntos podríamos sacar 120 escaños, ellos no quisieron. Una semana después me fui a Zaragoza con el Pilar de fondo volví a decir que sería bueno que valoráramos presentarnos juntos. Yo lo he intentado todo, los demás no han querido, ahora hago una apelación a los votantes, solo el PP es la alternativa a Sánchez lo reconoce hasta Tezanos . Somos el único partido que puede amalgamar una alternativa a Sánchez junto a los independentistas, batasunos y comunistas. Pido un ejercicio de responsabilidad a los votantes sabiendo, como ha ocurrido en Andalucía que sabemos optimizar los votos".