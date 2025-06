Lomana, tajante con Bertín Osborne tras sus últimas declaraciones: "¿Por qué no se calla?"

"¿De dónde ha salido esta Leire? ¿De dónde?" se preguntaba Carmen Lomana sobre el personaje de la semana. Leire Díaz, la 'fontanera' de Ferraz: "Es tremenda la cantidad de gente terrorífica que está saliendo en política y en el PSOE (...) qué fauna, qué poco de todo... es todo gente de quinta regional. ¡Así que vamos a empezar!".

Con el toque de glamour y elegancia que Lomana aporta al programa de Fin de Semana, ha dado comienzo al consultorio de sus oyentes -666 55 40 00-. Una de las cuestiones planteadas por una findenauta es qué cosas no tolera o le sacan de quicio: "Hay muchas cosas, casi todas relacionadas con las faltas de respeto a los demás y la hipocresía. Pero también cosas como la suciedad, la falta de higiene".

Cristina añadía una frase que ha escuchado en alguna ocasión y que le pone de los nervios: "Qué bien te conservas". Y añadía Lomana: "Y luego dicen... ¡para tu edad! Y ponen la coletilla. Es mejor decir "te veo estupenda"".

Otras oyentes se han preguntado por la maleta que prepara Lomana si tiene que pasar alguna noche en el hospital o una idea de receta fácil y sencilla de elaborar. O si es adecuado que un hombre vaya a una comunión sin corbata: "¿Pero por qué los hombres tienen ese odio a las corbatas? se preguntaba la socialité, que comentaba con Cristina cómo ha evolucionado el estilo de los asistentes a la plaza de toro de Las Ventas, en Madrid.

En 'El Exprimidor', el momento de repaso de la crónica social, la influencer ha comentado las últimas declaraciones del cantante Bertín Osborne, que aseguraba ante un grupo de periodistas que en este momento de su vida no está para cambiar pañales. Recientemente la madre de su último hijo, Gabriela Guillén, dijo que Bertín era 'un cero como padre', algo que el artista no comprende: "Yo lo que digo es que por qué no se calla un poco (en referencia a Bertín). Si no está para cambiar pañales que se la corte. Hay que ser coherente. Y una vez que ha venido el hijo, no digas tantas cosas que le pueden molestar el día de mañana".

También se ha puesto sobre la mesa el vídeo que ha publicado Meghan Markle, duquesa de Sussex, del día en que iba a nacer su hija Lilibet. En las imágenes se aprecia a la mujer del príncipe Harry bailando para acelerar el parto de la pequeña: "No son más tontos porque no madrugan, de verdad" sentenciaba Lomana.

