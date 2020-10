Carmen Lomana aclara su lapsus en Telemadrid y cuenta la verdad sobre su ‘novio’: “¡Si está canino!”

La socialité Carmen Lomana ha sido noticia esta semana después de que tuviera un lapsus inesperado en directo en Telemadrid a la hora de hablar de sus supuesta nueva relación con un hombre que, según los medios, podría ser millonario. Ahora, y a través de ‘La hora Lomana’, la colaboradora de COPE ha querido aclarar toda la verdad detrás de ese nuevo ‘novio’ y ha pedido disculpas por la palabra que se le escapó en directo en la televisión madrileña.

“A mí me llamaron para preguntarme por una información sobre que salgo con él, y difícil que salga porque vive en Dominicana”, aclaraba Lomana a Cristina López Schlichting. “Es un amigo que conocí cuando estuve en el festival de cine, nos tenemos cariño y hemos hablado mucho cuando estuvimos encerrados. Él estaba destrozado, pero yo no, y le animé. Nunca he dicho que estuviera enamorada ni que fuera mi novio, es un amigo que en un momento determinado tuvimos un flash fuerte”.