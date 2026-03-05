Diego Garrocho, filósofo, a Silvia Abril: "Nos enseña lo impúdica, soberbia y desvergonzada que puede ser la ignorancia"

El filósofo Diego Garrocho ha analizado en su sección Filosofía de Bolsilo del programa 'La Linterna' de COPE, junto a Ángel Expósito, las polémicas declaraciones de la actriz Silvia Abril durante la gala de los Premios Goya 2026. La actriz aseguró negarse a que la juventud "tenga esa tirada hacia lo cristiano", unas palabras que han generado un amplio debate y a las que Garrocho ha respondido con una dura reflexión.

Una gala de "eslóganes previsibles"

Para el filósofo, la gala de los Goya se ha convertido en "una especie de ceremonia de fin de curso" donde, en su opinión, "la chavalada exhibe eslóganes previsibles, se compromete con causas morales remotas y olvidan, por supuesto, todo lo que coja en un perímetro cercano". Garrocho ha llegado a dudar de que "mucha de la gente que puebla la gala de los Goya pueda considerarse verdaderamente cultura", una visión crítica que se ha visto reflejada en opiniones como la de la del periodista Jorge Bustos.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del colaborador han sido las palabras de Silvia Abril. "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano", afirmaba la actriz, añadiendo que le da pena "que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana". Sus declaraciones culminaron con un mensaje directo a la Iglesia: "Lo siento por la iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó, o sea, se acabó, vayan saliendo".

Europa Press La actriz Silvia Abril entrega el Goya a mejor cortometraje documental durante la 40º edición de los Premios Goya

La soberbia de la ignorancia

Frente a estas afirmaciones, Diego Garrocho ha explicado que lo menos relevante "no es la eventual ofensa a los sentimientos religiosos", ya que "que alguien sea ofensivo, solo le retrata a él, o en este caso a ella". La controversia ha provocado la reacción de personalidades como el sacerdote Patxi Bronchalo, que ha respondido al "tono de superioridad moral" de la actriz. Garrocho apunta que "no creo que Silvia Abril pueda ofender a nadie", y que lo realmente "chirriante de estas declaraciones es la jactancia y la soberbia con la que alguien puede pronunciarse sobre lo que desconoce enteramente".

El filósofo ha criticado la actitud de la actriz, que "desliza con una sonrisilla como de quien se cree Voltaire", y ha subrayado que el pensador francés "jamás se habría pronunciado en tales términos". El debate también ha contado con la intervención de otros actores como Jaime Lorente, que ha defendido a los jóvenes cristianos. Para Garrocho, lo que "abruma y sonroja" es la "falta de respeto de algunas personas".

Finalmente, Garrocho ha extraído una enseñanza de este incidente. "Lo que nos enseña este pequeño incidente es lo impúdica, soberbia y desvergonzada que puede ser la ignorancia", ha concluido, una reflexión que ha dejado impactado al propio Ángel Expósito, quien ha calificado el momento de "sencillamente vergonzoso".