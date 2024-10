La baja laboral, a debate en la Tertulia: "Hay pacientes que desean seguir trabajando: Lo peor que puedes hacer es meterles en casa"

La polémica se ha servido esta semana después de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, haya propuesto la implantación de bajas laborales flexibles. Esto es, que aquellos que estén acogidos al régimen de incapacidad temporal puedan incorporarse al trabajo de forma gradual, siempre de forma voluntaria.

La propuesta ha generado reacciones de todo tipo. Los sindicatos la observan con recelo y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha opuesto en rotundo. Sobre bajas ha versado la Tertulia del Sábado, que reúne a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. La directora del programa ha empezando explicando la polémica medida que la fábrica que Tesla tiene a las afueras de Berlín ha puesto en marcha: los empleados en baja laboral han recibido la visita de la empresa para comprobar... si estaban en casa.

Los sindicatos de la empresa, explicaba la periodista, han criticado duramente la acción de la empresa que, aunque es legal de Alemania, ejerce presión excesiva sobre los empleados: "De vez en cuando me he encontrado casos de bajas que potencialmente pueden ser fraudulentas... pero en general no lo son" afirmaba el doctor José Miguel Gaona.

"La excepción es un porcentaje importante... en España se cifra en mil millones de euros al año el fraude. Es de todos conocido que muchas empresas han de contratar detectives para seguir a algunos empleados" añadía. El psicólogo forense José Manuel Aguilar, que es profesor en la Universidad de Loyola, ponía de ejemplo lo que ve en las aulas: padres que hacen un esfuerzo económico para que sus hijos puedan estudiar... y que luego faltan a clase: "Tiene que haber responsabilidad. Debe haber un coste y saber cuánto cuestan las cosas y que que haya consecuencias sobre ello".

¿Y qué opinan los contertulios de que los jefes aparezcan en la puerta de casa del empleado para comprobar que la baja médica es real? "Incómodo, por decirlo suavemente" reflexionaba Gaona.

¿Y qué hay de la 'flexibaja' que ha propuesto el gobierno?

"Hay situaciones y situaciones. No es lo mismo un paciente de cáncer que está recuperándose y otro al que la quimioterapia le está sentando mal... pero no hay que olvidar que hay pacientes enfermos que ellos mismos desean seguir trabajando porque lo peor que puedes hacer es meterlos en casa. Si la baja es obligada...le estás haciendo más mal que bien a nivel psicológico".

Aguilar añadía que puede ser terapéutico para algunas personas ir recuperando la vida que se perdió de forma inesperada: "Ello hace que, como elemento de salud, se desarrolle mejor el tratamiento y vaya recuperando lo que más se desea: la normalidad".