Así cambió la listeria la vida de Fabiola y Bertín

En su entrevista este sábado en el programa "Fin de Semana" de COPE, Fabiola ha contado su historia. "Es una bacteria muy peligrosa y muy dañina. Sobre todo, en casos específicos como las embarazadas, las personas mayores o los niños. No se debe nunca bajar la guardia y cuanta más información se tenga mejor para que todo aquel que tenga los síntomas lo pueda identificar", ha contado. La venezolana recuerda que antes se le llamaba la 'bacteria silenciosa', puesto que es difícil identificar sus síntomas. "Yo no sabía nada sobre esta bacteria. En el protocolo de control durante el embarazo, te mandan hacer unas pruebas específicas y te hablan de algunos cuidados que debes tener. Pero nadie me habló nunca de la listeria. Cuando me dIjo el ginecólogo que podía estar afectada por listeriosis, no entendí nada", ha contado.

Fabiola no padeció gastroenteritis, el síntoma predominante, pero sí dolor de cabeza, fiebre, malestar general, muscular... "Como si tuviera una gripe", ha contado. Entre la ignorancia sobre esta enfermedad y lo difícil que es detectar los síntomas, Fabiola sólo supo hasta muy tarde la enfermedad que padecía. Además, su médico tampoco dio valor a lo que le pasaba. "Si se hubiera tratado a tiempo, tal vez Quique hubiera tenido menos secuelas. Muchas veces algunos médicos restan importancia a ciertos síntomas porque si estás embarazada pueden pasarte cosas. Sobre todo si eres primeriza. Eso fue un fallo muy grande. No se me atendió correctamente, el médico restaba importancia a lo que me pasaba. Ni siquiera me hizo un chequeo", ha denunciado.