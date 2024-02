¡Arranca el Año Nuevo Chino! Y así lo vive una española de origen chino

Más de 250.000 personas que viven en nuestro país son de origen chino. Y hoy es un día muy especial para todas ellas… porque este 10 de febrero arranca el Año Nuevo Lunar Chino. Empieza el año 4722, según su calendario, y el DRAGÓN es el animal que lo va a representar. Conocido como ‘loong’, el dragón es uno de los animales más asociados a la cultura china…

Cada vez es mayor el interés que despiertan las tradiciones de esta nación que estos días se vuelca en dar la bienvenida al año nuevo lunar. Tanto es así que, cada año, coincidiendo con esta festividad, se produce el ‘chunyun’ la mayor migración del planeta: Hasta 9.000 millones de desplazamientos tienen previstos en China estos días…

Varias ciudades de nuestro país van a sumarse a estos festejos pero… ¿Qué sabemos realmente de esta cultura, más allá de los estereotipos y los tópicos? ¿Qué conocemos de su lengua, de sus costumbres? ¿Qué ha llevado a muchos de ellos a viajar hasta nuestro país? En Fin de Semana hemos hablado con la escritora y poetisa Berna Wang, española de ascendencia china: "Me considero más española que china porque he nacido aquí y me he educado aquí". De padres chinos, Berna estudió en un instituto español. Su padre llegó a nuestro país en el año 1949, con los jesuitas. Su madre llegó diez años después: "Se casaron en el año 56. Yo nací en el 57... ¡y detrás de mí vienen otros 4!". ¿Qué trae a tantos ciudadanos chinos a tierras españolas?: "La prosperidad, lo que buscamos todos. La ola migratoria de los 80 es la más conocida. Es cuando empezaron a venir personas que han tenido a sus hijos aquí. Algunos tienen pasaportes chinos, otros nacionalidad española...". En la búsqueda de un futuro mejor, muchos de estos ciudadanos han abierto negocios en ciudades españolas: "Pueden trabajar hasta 16 horas diarias para dar a sus hijos lo mejor. Que puedan estudiar en las mejores universidades e, incluso, enviar a sus hijos al extranjero".

Wang es traductora, escritora y poetisa. Compartía la escritora que, de forma inconsciente, "sigo estructuras en mis textos de poesía china... que yo no conocía. ¡Me llamó mucha la atención cuando lo descubrí!".



