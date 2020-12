Antonio Garrigues Walker: “La Constitución ha sido el mayor consenso de la historia de España”

Hoy ha visitado Fin de Semana Antonio Garrigues Walker. Maestro de abogados, escritor, dramaturgo y poeta, ha dedicado su vida a las leyes y a las artes a partes iguales. En plena pandemia, Walker ha querido contarnos cómo se vive en un mundo donde los hechos cada vez cuentan menos y las opiniones tienen más peso.

El 6 de diciembre de 1968, hubo un referéndum. Garrigues Walker es una de las personas que vio cómo se fraguó la sociedad de hoy en día. Su padre fue ministro, su hermano también. Además, es un hombre que ha sobrevivido al Covid: “Me contagié al principio. Estoy pasando el post Covid, que es un poco de lata, pero ya lo he pasado. He tenido secuelas, cada uno tiene las suyas. A mí me afecta al sueño, a la debilidad muscular, pero no puedo quejarme, lo que tengo es tolerable”.

También presenta su libro “Sobrevivir para contarla”, “el título siempre es un poco exagerado, aquí no tenía un carácter dramático, sino el hecho de sobrepasar la situación. El ser humano es resiliente, pero la cifra de muertos es muy alta. Tendremos que esperar a esa nueva etapa que nos espera después de esto, porque el futuro lo veremos con más alegría”.

Es un libro en el que conocemos muchas de sus facetas, porque si solo hubiese sido abogado, ha dicho él en el libro, seríamos todos tremendamente tristes dedicándonos a una sola cosa. “La ciudadanía española es mucho más efectiva que sus dirigentes”.

“En mi infancia, en aquel momento la constitución nos parecía algo decisivo. También hicimos la constitución de manera ejemplar, porque es la que más apoyo ha tenido en la historia. Era una forma de asentar el régimen democrático, que al final nos quedó garantizado” ha comentado el letrado.

“Creo que fue una época muy rica en debate y diálogo. Lo que tenemos que hacer es vivir en desacuerdo para llegar a acuerdos. También es verdad que ahora en España tiene que haber una extrema izquierda. Con la primera coalición, siempre hay un problema de ajustes. La existencia de Podemos como extrema izquierda es lógica en un mapa político. Lo que pasa es que el partido de Podemos es el más visible. Pero no hay que asustarse y preocuparse, lo que hay que hacer es reaccionar”.

“Estamos viviendo una época política pobre, pero los ciudadanos de España son estupendos y que vamos a resistir lo que se nos eche. Somos una población llena de fuerza y de sentido y los políticos nos tienen que respetar” ha dicho Garrigues Walker.

Antonio Garrigues cuenta que, en la biografía de la persona, a veces se cortocircuita un tramo, por ejemplo, cuando el Atleti se fijó en él: “Me hicieron una oferta maravillosa, me encantaba jugar al fútbol. Me pagaban unas veinte o unas veinticinco pesetas al mes, pero mi padre no me dejó”.

“Los que somos miembros del club Bilderberg no controlamos el mundo, sino que escuchamos desde distintos puntos de vista los problemas de todo el mundo, fue una experiencia estupenda. Es una institución que agrupa tres regiones y la verdad que eran reuniones fascinantes, aunque ahora han perdido fuerza” ha comentado.