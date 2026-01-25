Advierten del peligroso 'efecto rebote' y la adicción que generan los espráis nasales

Con la llegada del frío, aumentan los procesos catarrales y con ellos el uso de espráis descongestionantes nasales para aliviar la congestión. Sin embargo, su utilización indiscriminada puede tener consecuencias negativas, según ha advertido el doctor Alfonso del Cuvillo, presidente de la Comisión de Rinología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en el programa 'Fin de Semana' de COPE.

El doctor Del Cuvillo ha aclarado que, aunque pueda parecerlo, los catarros y gripes no están durando más este año. Lo que sí ha ocurrido es que su incidencia se ha adelantado, con picos en meses como octubre, a diferencia de años anteriores cuando eran más habituales en diciembre y enero.

Un medicamento eficaz pero con riesgo

Los descongestionantes nasales tienen un efecto vasoactivo muy potente. Actúan disminuyendo el caudal de los vasos sanguíneos de la nariz, un órgano muy vascularizado, lo que aumenta el espacio para respirar. Este efecto tan rápido y eficaz es lo que lleva a muchas personas a pensar que "esto es una maravilla", pero también esconde un riesgo si no se utiliza correctamente.

El principal problema, según el especialista, es que son medicamentos de libre acceso en farmacias y no requieren receta. Este hecho, unido a su gran eficacia, puede derivar en "un mal uso y un uso arriesgado que puede conllevar efectos adversos que son muy importantes de conocer", ha señalado del Cuvillo.

Efecto rebote y tolerancia: la vía a la adicción

Uno de los mayores peligros es el conocido como efecto rebote. El presidente de la Comisión de Rinología de la SEORL-CCC lo describe así: "cuando pasa la acción del medicamento, el síntoma se multiplica mucho en intensidad". Esto significa que, tras un alivio temporal, la congestión nasal empeora, creando un círculo vicioso.

Alamy Stock Photo Spray nasal

A esto se suma la tolerancia, otra propiedad farmacológica perjudicial en el uso crónico. "Cada vez se necesita más dosis para conseguir el mismo efecto", ha explicado el doctor. La combinación del efecto rebote y la tolerancia es lo que genera la adicción, llevando a un "uso indiscriminado y con una dosis totalmente perjudicial" para poder respirar con normalidad.

Riesgos para la salud cardiovascular: "Siempre bajo control médico"

Aunque son fármacos seguros si se usan bien, el doctor del Cuvillo ha recordado que no están exentos de peligros. En personas con problemas cardiovasculares, como arritmias o hipertensión, pueden aumentar la tensión arterial. Su efecto vasoactivo es el responsable de este riesgo.

En casos "extraordinariamente raros" y con dosis muy altas, pueden llegar a necrosar el tejido de la mucosa nasal. Por todo ello, el especialista concluye que su uso debe realizarse siempre bajo control médico para garantizar una utilización adecuada y segura.