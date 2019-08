¿Qué pasaría si no existiera el tiempo?

¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que crees? ¿Cómo definirías una ‘creencia’? De eso vamos a hablar durante los fines de semana de verano, cada domingo, de 19 a 20h. De ese estado de la mente en el que te instalas cuando consideras que algo es verdadero. Aunque no estés seguro al 100% o no lo puedas demostrar. Has aterrizado en ‘En esto creo’, programa presentado por Juan Andrés Rubert en la Cadena COPE en el que durante todo el verano se ofrecerán explicaciones científicas para entender todo lo que te rodea en el día a día. Sobre lo que no nos detenemos habitualmente a pensar.

Durante cada semana, Rubert estará acompañado del director de la revista QUO y divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde; del doctor de cabecera en COPE también, Esteban Pérez Almeida; de la dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos, Beatriz Robles; y del célebre escritor y Premio Planeta, Javier Sierra. El programa aborda temas de ciencia, salud, historia, nutrición y curiosidades relacionadas con el verano.

Esta semana hemos hablado acerca de cómo sería el mundo si no existiera el tiempo. ¿Por qué un día tiene 24 horas? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Por qué una hora tiene 60 minutos? ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos? Mira tu reloj de muñeca. O tu móvil, ese que usas de media más de 120 minutos al día. ¿Sabes qué hora es? ¿Seguro que lo sabes? Imagina que ahí, en ese reloj, no hay nada. Y que en ese móvil tampoco se refleja nada. Miras a tu alrededor, en los distintos bares y tiendas, en las paradas de autobús, en los termómetros. Nada ni nadie señala la hora.

Imagina por un momento que no existiera el tiempo. No hay ningún tipo de referencia ni medición. No sabes a qué hora has quedado con tus amigos porque no existe la hora. ¿Cómo te organizarías si no existiera el tiempo? ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando piensas en el tiempo? ¿Has tenido la sensación alguna vez de que el tiempo pasa despacio? ¿Has protagonizado algo que tienes la sensación de haber vivido anteriormente? ¿Qué pasaría si no existiera el tiempo?

Por otro lado, también hemos hablado de los problemas del mal de altura cuando viajamos a países en los que se sufre este problema. Y de los peligros o los beneficios de trabajar durante mucho tiempo en verano de pie o toda la jornada sentado.

Además, hemos abordado el tema de las etiquetas en los productos de un supermercado. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a uno y te has encontrado un montón de productos con etiquetas como: ‘sin gluten’, ‘sin aditivos’ o ‘sin conservantes’? ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo ponen las marcas y sobre todo qué significa?

Y por último, hemos celebrado una de las grandes efemérides de este año: el 30 aniversario de la muerte de Salvador Dalí.

¡Dale al play y únete a 'En esto creo', el programa que más preguntas se hace durante el verano!​