Xavi: "La intención no era que Vitor Roque viniera en enero"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que de cara a la siguiente temporada el objetivo es "incorporar gente y mejorar" para no quedarse igual que esta campaña, si bien reconoció que la situación económica del club no da para "competir con los mejores" en el mercado de fichajes. "El objetivo es cambiar, incorporar gente y mejorar. Si no, nos quedaremos igual. Las cosas que no han salido bien hay que mejorarlas. Tenemos que ver cómo está la película de la situación económica y del 'fair play' y a partir de ahí veremos", manifestó en rueda de prensa.

Xavi reiteró que el presidente, Joan Laporta, "siempre es positivo" y que Deco, el director deportivo, también. "Pero la situación económica marca la planificación deportiva. Y esto lo sabéis todos. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería", lamentó.

"Hay otros clubes con una situación mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo debe entender, yo así lo entiendo; nos tenemos que ajustar a ello. Pero eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo pero hay cosas buenas para competir", prosiguió.

A nivel deportivo, aceptó que esta temporada han jugado mejor que el año pasado pero que han "competido peor". "Seguimos en construcción y estamos viviendo la situación que el club tiene a nivel económico para competir. Tenemos que jugar mejor pero sobre todo competir mejor, que lo logramos el año pasado. Se nos han escapado cosas por detalles, diría yo", se sinceró.

"Esta temporada hemos tenido muchas decepciones. Los partidos contra el Girona y el Madrid nos han marcado, no hemos estado a la altura y nos hemos competido. El año pasado... Recuerdo el 0-4 en el Bernabéu, ganamos la Liga en el campo del Espanyol. Hicimos grandes actuaciones a nivel coral", comentó sobre los mejores y peores momentos ahora que llega a su partido número 100 en Liga. En este sentido, fue claro: "El objetivo es ganar el partido. El objetivo de mínimos es quedar segundos, por prestigio, por situación económica y para clasificarnos para la Supercopa", aportó.

Sobre Vítor Roque, lamentó que exista un debate sobre su figura y explicó por qué. "La intención no era que Vítor Roque viniera en enero sino que se quedara y formara allí. Pero se lesionó Gavi y se dio la opción de incorporarle, que viera como es el club y conociera a sus compañeros y que compitiera", manifestó.

"No tiene sentido el debate creado, es joven y se está formando, se ha pagado un dinero pero es un jugador en formación. Que juegue o no depende de la competencia y entiendo que hay jugadores que ahora están mejor y por eso juega menos. Es algo que ha pasado toda la vida y sobre todo en futbolistas jóvenes", le defendió.

En cuanto a João Félix, con su respuesta no dejó claro si quiere que el club le fiche tras una cesión en la que ha ido de más a menos en cuanto a protagonismo. "Nos ha ayudado muchísimo, pero tiene competencia. Raphinha está gran nivel, también Robert en punta y Lamine Yamal. Ha sido importante y lo tiene que ser hasta final de temporada", comentó.