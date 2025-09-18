La trampa de la que abusan varios entrenadores de Primera RFEF con el 'mini VAR': "Como te has guardado una cartita por ahí..."

Una de las novedades más relevantes duranta la presente temporada en la Primera RFEF masculina de fútbol es la incorporación del sistema de Football Video Support, una herramienta similar al VAR que se utiliza en Primera y Segunda División, pero con unas peculiaridades diferentes.

Durante los partidos de las primeras jornadas que se han disputado hasta la fecha, se ha visto a los entrenadores de los 40 equipos de la categoría hacer uso de dos tarjetas de las que disponen en cada encuentro y que pueden canjear por dos revisiones en cualquiera de estos cuatro supuestos: Gol/No gol, Penalti/No penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad de un jugador.

Un entrenador puede solicitar que se revise una acción del partido en cualquiera de esas cuatro circunstancias: si el árbitro le da la razón, le devuelven el 'challenge' y mantiene la posibilidad de petición de revisión. Pero si el árbitro mantiene su decisión, el entrenador en cuestión pierde esa opción de 'challenge'.

Pero algunos entrenadores de Primera RFEF han encontrado otra utilidad a las peticiones de revisión, tal como denunciaron este miércoles en El Partidazo de COPE Paco González, Manolo Lama o Pedro Martín.

Paco González cree que "esta herramienta de 'mini VAR' el problema que le veo es lo tramposos que somos. Todo pasa a partir del minuto 90: como te has guardado una cartita ahí, ya lo pides por si acaso, por si alguien encuentra algo. Pero a veces lo pides para hacer tu tiempo muerto y colocar a tu gente mientras el otro está viendo algo y sabiendo que está reclamando".

Manolo Lama cree que, por poder gastar la opción de revisión, se pide en las acciones finales "aunque no ocurra nada".

Pedro Martín cree que, para evitar este tipo de prácticas que se salen del objetivo principal de la herramienta, "los equipos deberían disponer de una revisión en vez de dos revisiones. Así, no la piden tanto".

La principal consecuencia es que los partidos de Primera RFEF se están alargando mucho, con tiempos añadidos en una sola mitad de hasta casi 15 minutos en algunos casos.

Además, Isaac Fouto informó de que, durante la sesión de formación de los árbitros a los entrenadores, un entrenador "bastante mediático" de la categoría reconoció que "cuando en los últimos minutos me quede una la voy a pedir para perder tiempo", a sabiendas de qué otro uso podía darle salida al FVS.