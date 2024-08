Tomás Guasch ve normal el vídeo de Real Madrid Televisión del arbitraje de Soto Grado: "A huevo"

Este lunes finalizó la primera jornada de Liga con el empate entre el Villarreal y el Atlético de Madrid en el estadio de La Cerámica. En ese partido, pudimos ver el debut de Julián Álvarez con los rojiblancos, aunque solo disputó los minutos finales. Sorloth debutó con gol ante su ex equipo y la nota negativa la dejó Oblak, que pudo hacer mucho más en los dos goles que encajó.

El Atleti cerrará este martes la venta de Joao Félix al Chelsea, que pagará 52 millones de euros más una plusvalía del 20% en una futura venta; y al club rojiblanco llegará Gallaguer, por el que abonará 40 millones después de haber pasado el reconocimiento médico y haberse roto el acuerdo por el 'no' del Chelsea a Samu.

El Barcelona fue el primer equipo grande en debutar en esta Liga y lo hizo con una victoria el pasado sábado ante el Valencia. Los azulgranas comenzaban con numerosas bajas en el equipo pero Flick demostró que confía en los jugadores jóvenes al dar la titularidad a Marc Casadó y Bernal en el centro del campo. Los dos futbolistas del filial demostraron que pueden ser importantes esta temporada y que tienen el nivel para sustituir a Frenkie De Jong y Gavi, lesionados. El Barça logró la victoria gracias a un doblete de Lewandowski, que dio la vuelta al tanto inicial de Hugo Duro gracias a un gol al filo del descanso y a otro de penalti.

Ahora, los azulgranas viven los últimos días de mercado con la incertidumbre de qué jugadores puede vender para poder aligerar las arcas del club. Este lunes, Helena Condis informó que Gündogan ha cambiado la idea inicial de no marcharse y podría salir en los próximos días para poder ayudar la mala economía del equipo. El alemán gana 8 millones de euros netos y su marcha ayudaría a poder inscribir a Dani Olmo y a poder intentar hacer algún fichaje más.

Los errores que ve Real Madrid TV

El resultado que más sorprendió fue el empate del Real Madrid en Mallorca. El conjunto madridista no pudo pasar del 1-1 pese a haberse adelantado con un gol de Rodrygo y contar con el equipo titular, con el brasileño, Vinicius y Mbappé en la delantera. Muriqi igualó el gol de Rodrygo y el Mallorca acabó logrando un punto ante el actual campeón de la Liga. Tras el partido, ni los jugadores ni Carlo Ancelotti habló de la polémica arbitral, pero este lunes Real Madrid Televisión volvió a la senda de la pasada temporada e hizo un vídeo criticando duramente al árbitro Soto Grado y a Iglesias Villanueva, que estuvo en el VAR.

La televisión del Real Madrid ve un total de ocho errores en el partido, el más grave, después del pisotón de Maffeo a Vinicius en su gemelo. El jugador del Mallorca vio cartulina amarilla, y para Real Madrid TV esa acción pudo haber sido de roja.





Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el exárbitro internacional Antonio Mateu Lahoz, analizaba así esta acción:

"En este caso no será roja porque entenderán que no hay fuerza excesiva. Ellos interpretan eso, pero lo que hay que valorar es la malicia. La intención es la peor de todas, pero no entrarán porque creen que no hay fuerza excesiva", explicó Mateu nada más producirse la jugada

Posteriormente, Lahoz añadió que "lo peor de todo es que César Soto Grado (árbitro del partido) no se ha enterado de nada. Tú como árbitro, cuando llegas al vestuario y ves eso, con la inversión que se hace con el VAR y las cámaras, dices: 'por qué no me dejáis ver estas imágenes?'. El problema es el uso del VAR, hacia donde vamos, y por qué no ayudamos"

Tomás Guasch, indignado con el arbitraje

En El Partidazo de COPE analizamos el empate del Real Madrid ante el Mallorca y Tomás Guasch criticó las decisiones de Soto Grado que perjudicaron al equipo blanco: "Qué es lo que no ven en la jugada de Maffeo. Me preguntaba si llegaríamos a septiembre sin vídeos de Real Madrid TV pero se lo ponen a huevo. Fue escandaloso". Pedro Martín mostró su idea del partido, muy contraria a la de Tomás Guash y reconociendo que hubo errores pero ninguno que fuera importante. Elías Israel también opinó en la línea de Pedro y dijo que "condicionar desde el primer minuto con vídeos arbitrales es innecesario".

ESCUCHA LAS PALABRAS DE TOMÁS GUASCH CONTRA EL ARBITRAJE DEL MALLORCA - REAL MADRID.





