El Real Madrid comenzó su defensa del título liguero con un empate a 1 en su visita al Mallorca en Son Moix. Un encuentro que comenzó de la lado blanco con el gol de Rodrygo, sin embargo, los de Carlo Ancelotti se fueron diluyendo a lo largo del paso de los minutos hasta que finalmente Vedat Muriqi puso el 1-1 al comienzo de la segunda parte.

El nuevo Mallorca de Jagoba Arrasate acabó mejor el choque y pudo llevarse los tres puntos en la recta final del encuentro, sin embargo con consiguió ver puerta y finalmente el choque finalizó con ese 1-1.

No han pasado ni 24 horas de que acabara el partido, y la televisión oficial de Real Madrid ha emitido un vídeo, tal y como viene haciendo durante las últimas temporadas, para denunciar, según su opinión, errores del equipo arbitral formado por Soto Grado e Iglesias Villanueva, este último en el VAR.

Errores

Hasta un total de 8 errores denuncia Real Madrid Televisión en un vídeo de más de 3 minutos. El primero de ellos llegó al minuto 5 de encuentro cuando Jaume Costa realizó una falta sobre Vinicius, y sin embargo, el árbitro principal no señaló ninguna infracción.

Un minutos después, Real Madrid Televisión considera que hubo falta o penalti de Pablo Maffeo sobre Kylian Mbappé cuando este encaraba el área después de conducir el mismo la contra blanca, pero el colegiado tampoco señaló nada.

El siguiente error para Real Madrid Televisión llegó en el minuto 10 cuando Vinicius pidió apoyo a la afición merengue presente en Son Moix y el colegiado Soto Grado fue a hablar con él. Como se pueden ver en las imágenes de Movistar+, el propio jugador brasileño le dice al árbitro que él no puede hablar con él y que fuera a hablar con el capitán Dani Carvajal.

Vinicius habla con Soto grado en el partido ante el MallorcaPantallazo - Movistar+

Los dos siguientes fallos que apunta el canal oficial del Real Madrid relaciona a Maffeo con Vinicius. El primero sobre el minuto 24 cuando Maffeo pegó varias veces a Vinicius hasta que finalmente el árbitro pitó falta y el siguiente fue en el minuto 48 cuando Maffeo pisó a Vinicius en el gemelo. El jugador del Mallorca vio cartulina amarilla, y para Real Madrid TV esa acción pudo haber sido de roja.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el exárbitro internacional Antonio Mateu Lahoz, analizaba así esta acción:

"En este caso no será roja porque entenderán que no hay fuerza excesiva. Ellos interpretan eso, pero lo que hay que valorar es la malicia. La intención es la peor de todas, pero no entrarán porque creen que no hay fuerza excesiva", explicó Mateu nada más producirse la jugada

Posteriormente, Lahoz añadió que "lo peor de todo es que César Soto Grado (árbitro del partido) no se ha enterado de nada. Tú como árbitro, cuando llegas al vestuario y ves eso, con la inversión que se hace con el VAR y las cámaras, dices: 'por qué no me dejáis ver estas imágenes?'. El problema es el uso del VAR, hacia donde vamos, y por qué no ayudamos"

Ya en la segunda parte, en el minuto 70, Militao no llegó a un remate dentro del área pequeña, después de que Bellingham cediera para atrás el esférico, por recibir un agarrón. Y esta acción es otra que aparece en el vídeo denuncia de Real Madrid Televisión.

En el 78', el canal televisivo del Real Madrid, apunta que el árbitro no señaló falta de Samu sobre Valverde y por último, en el minuto 91, recogen la última acción polémica cuando Rodrygo centró y dio a la mano de Maffeo después de un rebote. "11 faltas y 1 amarilla, y la única amarilla que tuvo que ser roja", concluye el vídeo denuncia.

