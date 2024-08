Mateu Lahoz explica la razón por la que el árbitro no expulsó a Maffeo: "La intención es la peor, pero..."

Y en el estreno de los blancos en LaLiga, Rodrygo Goes repitió por segunda temporada consecutiva como primer goleador y adelantó con un gran golpeó al equipo de Carlo Ancelotti a los 13 minutos, para frenar un buen arranque del Mallorca en Son Moix. Ese fue el único tanto de una primera parte que tuvo, como no podía ser de otra manera, a Vinicius y a Maffeo como protagonistas.

En una acción al filo del descanso, Maffeo pisó el gemelo del delantero blanco en una polémica acción que le pudo costar muy caro al defensa bermellón. La jugada pudo suponer la expulsión para el lateral del Mallorca, pero el árbitro y el VAR decidieron dejar la cosa en amarilla.

Un inicio importante

El primer partido de LaLiga ante el Mallorca estaba claro que no iba a ser nada fácil, y también que iba a haber polémicas de este tipo. Ahora, hasta que no llegue el debut en Champions League con su nuevo formato, los blancos tienen un objetivo más que definido durante las próximas semanas: realizar un fuerte inicio en LaLiga.

PALMA, 18/08/2024.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido de LaLiga entre el RCD Mallorca y el Real Madrid, este domingo en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/CATI CLADERA

La próxima jornada supondrá el estreno en casa para el nuevo galáctico Kylian Mbappé, que será el domingo a las 17:00 ante el Valladolid. Más adelante, los de Ancelotti deberán visitar a Las Palmas y recibir al Real Betis antes del primer parón de selecciones de la temporada, que se producirá entre el 2 y el 15 de septiembre.

Rivales reforzados

Para cumplir el objetivo del 'septete', los blancos no podrán fallar en una liga en la que sus máximos rivales se han reforzado de gran manera por lo menos a dos semanas de que se cierre el mercado. Por un lado, el Barcelona ha fichado a Dani Olmo, que promete ser una gran amenaza arriba y una de las figuras que desatasque los ataques azulgranas en el último tercio del campo. Además, Flick ya se estrenó con victoria en Mestalla con un 1-2 solvente y con un equipo plagado de bajas.

PALMA, 18/08/2024.- El centrocampista del RCD Mallorca Pablo Maffeo (d) disputa una posesión con el delantero del Real Madrid Vini Jr (i) durante el partido de LaLiga entre el RCD Mallorca y el Real Madrid, este domingo en el estadio de Son Moix, en Palma. EFE/ Cati Cladera

Por otra parte, el Atlético de Madrid ha realizado probablemente uno de los mejores fichajes de LaLiga en los últimos años. Se trata de Julián Álvarez, que llega procedente del Manchester City para convertirse en la estrella protagonista de los de Simeone, algo que no ha podido conseguir bajo las órdenes de Guardiola y ante la lógica sombra de Haaland. Además, los rojiblancos también se han hecho con los servicios de Alexander Sorloth y Robin Le Normand, a la espera de lo que ocurra con Conor Gallagher y su llegada a Madrid.

Mateu analiza la polémica

Ante la jugada polémica de la primera parte, Mateu Lahoz, exárbitro internacional y comentarista de Tiempo de Juego durante el partido, ha querido analizar la acción. "En este caso no será roja porque entenderán que no hay fuerza excesiva. Ellos interpretan eso, pero lo que hay que valorar es la malicia. La intención es la peor de todas, pero no entrarán porque creen que no hay fuerza excesiva", explicó Mateu nada más producirse la jugada

Posteriormente, Lahoz añadió que "lo peor de todo es que César Soto Grado (árbitro del partido) no se ha enterado de nada. Tú como árbitro, cuando llegas al vestuario y ves eso, con la inversión que se hace con el VAR y las cámaras, dices: 'por qué no me dejáis ver estas imágenes?'. El problema es el uso del VAR, hacia donde vamos, y por qué no ayudamos".

