Tiempo de opinión, en El Partidazo de COPE: "Es una distancia indigna en Liga"

Hablamos en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE de la nueva derrota del Real Madrid en Liga, esta vez en el Reale Arena ante la Real Sociedad (2-0). Este resultado deja al Barcelona con catorce puntos de ventaja y con opciones de ganar LaLiga en el próximo partido ante el Espanyol. Los protagonistas del partido fueron Militao, con un grave error que provocó el gol de Kubo; y Carvajal, que fue expulsado por doble amarilla.

Juanma Castaño: “Es una situación distancia indigna. La Champions lo tapa todo pero esto es un cante"

Manolo Lama: “El Madrid no puede quedar a una diferencia tan abismal de su rival porque eso habla mal de los jugadores y del club. El Madrid ha tirado LaLiga porque sabe que no la va ganar pero en la final de Copa y contra el City vamos a volver a ver un Madrid intenso que va a morder, sin esta desidia porque los jugadores no son tontos, que saben que se juegan la temporada"

Paco González: “Conozco muchos madridistas que en los momentos decisivos los arbitrajes no les han venido bien pero la mayoría critican lo que ha hecho el Madrid en los dos últimos meses. Ancelotti se olía la falta de compromiso y por eso ha metido cuatro defensas titulares"

"Creo que si el Madrid gana la Copa y pierde ante el City, Ancelotti no sigue"

Roberto Palomar: “El Barça va a ganar LaLiga de paliza. El Madrid ha claudicado de LaLiga en abril. Ancelotti ha estado bien en el palazo a Militao. Puedes perder, pero los buenos hábitos los tienes que conservar. Las cosas hay que hacer las cosas por gusto y el Madrid las ha dejado de hacer, sobre todo en Liga"

Tomás Guasch: “Es el ejemplo del boxeador acostumbrado a caer. Va a coronar al Barça más discreto"

Emilio Pérez de Rozas: "Es una vergüenza lo que ha hecho el Madrid"

Dani Senabre: "No os reconozco porque siempre os he escuchado decir que cuando suena la música de la Champions, el Madrid se enchufa"

Mateu Alemany abandona el Barcelona

Uno de los temas de este martes salió poco después de acabar el partido que ganó el Barcelona ante Osasuna (1-0) gracias a un gol de Jordi Alba en los minutos finales de partido, que deja a los azulgranas con catorce puntos más que el Real Madrid y, si gana en Cornellá, será campeón de Liga. Tras el partido, el Barça anunció que el director deportivo Mateu Alemany se marchará el 30 de junio y, posiblemente, fichará por el Aston Villa.

Mateu Alemany, director deportivo del Barcelona.





Miguel Rico: “El Barça tiene un problema y es que no sabe medir las flitraciones. Hoy ganas a Osasuna, a lo mejor el Madrid no gana y sacas el comunicado de Mateu Alemany

Paco González: “Creo que es buen momento para sacar la noticia, si llega a perder, no lo hubieran sacado”

Tomás Guasch: “En un Barça normal, Alemany no se va”

Dani Senabre: “El hecho de que se le vaya gente a Laporta, es raro. Soriano, Sandro e Ingla en la primera etapa; y ahora el arquitecto de todo el proyecto, que es Mateu Alemany, que lo hace muy mal porque se va en el momento malo

Juanma Castaño: “La forma de trabajar de Laporta no es compatible con la forma de trabajar hoy en día. Mateu es un ejecutivo, no está criado en La Masia. El Barça ahora mismo es el mayor marrón de Europa"