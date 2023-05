Un testigo de las provocaciones del padre de Haaland en el Bernabéu da su versión en El Partidazo de COPE

Una de las noticias que han circulado con más fuerza en relación al Real Madrid - Manchester United de Liga de Campeones, ha sido la imagen lamentable que dio el padre de Erling Haaland en uno de los palcos del estadio Santiago Bernabéu, en actitud provocativa contra parte de la afición del Real Madrid.

Hay dos versiones sobre lo sucedido, muy similares entre sí. El Partidazo de COPE contactó con gente que estaba muy cerca del palco que mantiene y confirma que Alfie Haaland lanzó cacahuetes y monedas contra la grada, algo que el padre del futbolista noruego del Manchester City negó después en un mensaje que escribió en sus redes sociales.

Ok. I did not. Not true.We had some good banter with Madrid fans. They were not happy when City scored. Typical. Then we had to move 50 meters away. Nothing more. All happy. Well nearly…?? https://t.co/tOQPToxEKN