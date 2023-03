El Tertulión con Juanma Castaño reacciona ante las dudas de Ancelotti por el gol anulado a Asensio

No había dudas de que el gol que marca Asensio en el Camp Nou en la segunda parte del Clásico, anulado por el VAR tras una exhaustiva revisión, y la posterior valoración de Carlo Ancelotti iba a ser uno de los puntos calientes del Tertulión de este domingo en Tiempo de Juego.

Marco Asensio marcó en el minuto 80 de partido: contra del equipo madrileño, pase en corto de Carvajal y sensacional remate de Marco Asensio con pierna izquierda para poner el 1-2 en el marcador del Camp Nou. Sin embargo, el VAR necesitó de un par de minutos para tirar correctamente las líneas y determinar que el cuerpo del delantero del Real Madrid estaba ligerísimamente por delante del de Joules Koundé.





Después, en la posterior rueda de prensa, fue el técnico del Real Madrid quien sembró la semilla de la duda. Ancelotti, en declaraciones a Movistar, afirmó que "creo que merecimos ganar porque el partido estaba ganado, después se queda la duda de este gol que nos han anulado. ¿Crees que era fuera de juego? Tenemos que aceptarlo pero yo, hoy, me quedo con la duda. Yo creo que seguro no hay nada. Tenemos derecho a tener la duda".

Las palabras de Carlo Ancelotti tuvieron la respuesta de Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, en rueda de prensa, que no ocultó su perplejidad por las afirmaciones de su homólogo italiano: "El fuera de juego es claro, es un tema científico. Por eso me sorprenden estas declaraciones de Ancelotti. Es fuera de juego, no hay debate".

Las dudas de Ancelotti, en el punto de mira

El director de Tiempo de Juego, Paco González, durante la retransmisión del Clásico, ya comentó que "cuando enseñan las líneas del VAR casi es casi peor" para después, en El Tertulión, seguir explicando que "la imagen parecía fuera de juego, pero luego tiran las líneas y te preguntas: ¿Dios mío para qué lo enseñan? Con la imagen parecía fuera de juego, pero cuando te sacan las líneas dices ¡Dios mío! A la Ponferradina le hicieron una que flipas; a Osasuna le hicieron una parecida hace nada. Lo de las líneas es raro".

Según el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Isaac Fouto, el problema de la imagen viene por el grueso con el que se trazan las líneas. El sistema de VAR está homologado por la FIFA, pero al dibujar unas líneas tan gruesas da la sensación de que las distancias entre los dos jugadores que se miden en el fuera de juego son mucho más cortas de lo que es en realidad.

Manolo Lama fue mucho más contudente con su análisis sobre las reflexiones de Ancelotti. Cree que es un discurso de "mal perdedor. Siempre que gana, va a darle la mano a los árbitros. Cuando palma o no da la mano o sale como ha salido hoy. A mí eso me parece mal de Ancelotti. Es un señor, un tío elegante... Pero esto que hace..."

Crítica que fue sostenida por Juanma Castaño, director del Tertulión: "Cuando nos quejamos por una cosa así hay una pérdida de credibilidad flagrantre. Hay que quejarse cuando hay una razón, lo digo por Ancelotti".

Y por si quedaban dudas, Castaño sentenció reivindicando que este debate "lo crea el entrenador del Real Madrid; que no me digan que este debate lo creamos nosotros".