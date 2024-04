La teoría de David Sánchez sobre lo que Xavi Hernández piensa del futuro de Lewandowski: "No puede decirlo"

Al término del Barcelona - Valencia de este lunes en LaLiga, Xavi Hernández ha tenido que volver a lidiar con preguntas de los periodistas sobre el futuro de algunos futbolistas de la plantilla. En este caso, Xavi ha tenido que responder, a pregunta de Helena Condis, qué va a ser de Robert Lewandowski.

Se da que Lewandowski, en unas declaraciones recientes, ha dicho que quiere quedarse en el Barça y que se siente en plena forma. Sin embargo, Xavi Hernández no ha sido tan contundente como el futbolista: "De cosas de futuro no voy a hablar de prácticamente nadie porque no suma. Estoy contento con él, por su trabajo extraordinario, por cómo trabaja y cómo entrena. Tiene ganas, carácter y coraje. Estoy contentísimo con él. Contentísimo", repitió el entrenador azulgrana, justo después de que el delantero marcara tres goles frente al Valencia y recibiese el 'MVP' del partido.

Xavi no quiso hablar del futuro del delantero polaco, pero sí habló el día anterior, en la rueda de prensa previa al partido, sobre el futuro de algunos de sus jugadores.

A Xavi le gustaría que Sergi Roberto renovara con el club: "Es un jugador importante que nos puede ayudar", resaltó. Considera que Frenkie de Jong es un "futbolista fundamental" y más enigmático se mostró respecto a la continuidad de Vitor Roque: "Decidiremos al final de temporada lo que es mejor para cada jugador. Ha llegado hace poco de Brasil y no es fácil marcar diferencias. Necesita tiempo, adaptación, más minutos y confianza. Es un jugador que puede jugar tiempo en el Barça", puntualizó sobre el delantero brasileño.

Lama, y las contradicciones de Xavi

A Manolo Lama, que Xavi hable un día sí, y otro, no sobre el futuro de sus jugadores no le gusta. En El Partidazo de COPE, Lama definió a Xavi como "un personaje que dice A y B, blanco y negro. Te dice cosas y te dice las contrarias".

Precisamente, en El Tertulión de Tiempo de Juego del día anterior, Paco González ya aludía a ese problema que tiene el entrenador del Barcelona y que le acaba convirtiendo en una persona poco fiable: "A mí me cuesta ya creerles nada, a él y a Laporta. Han soltado una cantidad de trolas... Es que cuando se pierde la palabra luego es muy difícil recuperar la credibilidad, muy difícil", comentaba el director de Tiempo de Juego, aplicándolas también al presidente del club, Joan Laporta.

Sin embargo, para David Sánchez, Xavi Hernández tiene un motivo por el que no hacer referencia al futuro concreto de Robert Lewandowski.

Fermín y Robert Lewandowski celebran uno de los goles marcador por el Barcelona al Valencia en LaLiga | FOTO: Cordonpress

"Xavi tiene que decir lo que le dé la gana, no lo que vosotros queráis que diga. Porque si responde a Helena lo que piensa de Lewandowski se monta un incendio", avisó Sánchez antes de revelar la que cree que es la principal razón.

"Evidentemente, Xavi espera que Lewandowski no esté la próxima temporada en el Barça. ¿Qué queréis, que salga en rueda de prensa y diga, pues sí, espero que le meta una patada en el culo, y cuanto más lejos mejor? No sé lo que piensa de Vitor Roque, de Ferran Torres o de Sergi Roberto. Digo lo que creo que piensa de Lewandowski, y es que no siga en la plantilla", reveló el comentarista de El Partidazo de COPE.

Si Xavi prescindiera del delantero polaco, el otro gran probelma sería si en el club "tienen dinero para firmar otro delantero porque 'Tigrinho' tampoco cuenta", puntualizó Sánchez antes de sentenciar que "si finalmente el futbolista se queda, jugará la próxima temporada".