La situación del futuro de Montse Tomé en la Selección: "Se habría tomado la decisión"

Más allá de los cambios prometidos por la Real Federación Española de Fútbol y del Consejo Superior de Deportes a las jugadoras de la Selección, hay otro punto caliente. El futuro de Montse Tomé como seleccionadora nacional parece tener el fin más que próximo. Tan solo dos días después de ser presentada y dar su primera lista, la asturiana se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto. Juanma Castaño preguntó en 'El Partidazo de COPE' en qué situación está la técnica y Ángel García y Andrea Peláez trataron de poner luz sobre el asunto.

La fractura con las futbolistas sería total tras los últimos acontecimientos. Anoche, en la tensa reunión celebrada entre todas las partes, se habría manifestado este sentir por parte de la plantilla. Ahora mismo está condicionada por la cercanía de los dos partidos que debe disputar ante Suecia y Suiza de la Nations League. Montse Tomé dirigirá a España en estos dos choques, pero el futuro está más en el aire a partir de ahí, como se dejó claro en 'El Partidazo de COPE'. Desde la Federación, sin embargo, el mensaje público es otro como se pudo escuchar en la madrugada del miércoles.

Rafa del Amo, director del Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, señaló que "no nos lo han dicho, no han pedido la cabeza de Montse". En la noche del martes, tras la llegada al hotel de concentración en Oliva, hubo una tensa reunión entre la entrenadora y el equipo durante casi tres horas, en las que hubo reproches y se exigieron explicaciones. "He hablado con las jugadoras y todo lo que he comentado con ellas no lo voy a desvelar", afirmó Tomé en rueda de prensa, unas palabras que han sentado fatal. Ya se vio en la llegada al hotel de concentración la frialdad con que saludaron a la entrenadora.

La información que hay sobre su futuro

Quizá la gota que colmó el vaso fue el trato que Montse Tomé ha tenido hacia Jenni Hermoso. A pesar de que sí habló con ella, en ningún momento le comunicó que sería convocada o no, ni sus motivos. Todos estos enfrentamientos han provocado que su futuro esté en entredicho. La seleccionadora podría perder su puesto una vez concluya el encuentro ante Suiza, el segundo partido que la selección debe afrontar en estos días. Esta es la luz que arrojaron Andrea Peláez y Ángel García en 'El Partidazo de COPE' sobre este asunto.

