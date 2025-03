Siro López señala la curiosa coincidencia de las tandas de penaltis entre el Atlético y el Real Madrid: "Juanfran, Marcos Llorente..."

El Real Madrid logró el pase a los cuartos de final de la Champions League en la tanda de penaltis, tras caer 1-0 ante el Atlético de Madrid en el tiempo reglamentario, con un gol en el segundo 30 de Conor Gallagher, y con los tantos desde los once metros de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde y Antonio Rüdiger, tras los fallos de Julián Álvarez y Marcos Llorente. Una victoria que sitúa al a los de Ancelotti en unos cuartos de final en los que se medirán al Arsenal los días 8 y 16 de abril.

Un partido igualado, en el que el Real Madrid no estuvo bien. La única ocasión clara de los campeones de Europa fue un penalti fallado por Vinicius JR, que el brasileño lanzó a las nubes. Es verdad que en la prórroga el conjunto blanco mejoró con los cambios y por el cansancio físico de los rojiblancos, aunque aún así no tuvo ninguna ocasión clara.

Con el partido ya terminado y la eliminatoria igualada, el Real Madrid iniciaba la tanda de penaltis después de que Atlético eligiese el lugar de los lanzamientos al haber ganado el sorteo. El primero en hacerlo fue Killian Mbappé, que disparó a su derecha engañando a Oblak. Igualó Sorloth con un zurdazo al mismo lado que el francés. Bellingham, que también golpeó a su lado derecho volvió a adelantar al conjunto blanco. Y llegó el polémico penalti de Julián Álvarez, que anotó, pero tocó dos veces el balón y cuyo intento fue anulado por el colegiado.

En el tercero Fede Valverde no falló y aumentó la ventaja (1-3), pero los colchoneros no se rindieron y Correa recortó distancias (2-3). Llegó el turno de Lucas Vázquez, que acostumbrado a anotar desde los once metros en las últimas tandas, esta vez falló, con una gran parada de Oblak. Y cuando el Atleti podía igualar la eliminatoria, el balón de Marcos Llorente se estrelló en el larguero, dejando a Rudiger el penalti decisivo. El alemán, como contra el Manchester City la temporada pasada, lanzó la quinta pena máxima que sirvió para meter al Real Madrid en los cuartos de final.

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, quiso recalcar que Julián Álvarez no fue el único que falló el penalti del Atlético de Madrid.

"El que lo puede pagar también es Marcos Llorente, además de Julián Álvarez. Porque del penalti de Llorente nadie va a hablar, y recordemos que en ese momento la tanda de penaltis y la eliminatoria se igualaba", indicaba Juanma Castaño. Algo que le hizo gracia a Siro López: "La cantera del Madrid al poder porque Juanfran falló el penalti en Milán y hoy lo ha fallado Marcos Llorente. Yo creo que les hemos metido el caballo de Troya"

A lo que Juanma le respondió: "Que gracia te hace", e incluso Isaac Fouto le recriminó: "Hay que saber ganar" y Siro se defendió: "Es solo un dato, un dato". Pero, el director de El Partidazo de COPE volvió a contestarle: "Es un dato, pero dicho como lo dices, con esa sonrisa, es poco deportivo"

