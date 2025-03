El mensaje de Juanma Castaño a Vinicius tras sus polémicos gestos en el Metropolitano: "No tiene solución"

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid dejó algo más que fútbol sobre el césped del Metropolitano. La victoria blanca se vio empañada por un nuevo capítulo de tensión protagonizado por Vinicius Júnior, quien, tras ser sustituido, se encaró con un sector de la afición rojiblanca realizando gestos como el de llorar y recordando el palmarés europeo de su equipo con un "15-0", haciendo referencia a las Champions del Real Madrid frente a las del Atlético.

El delantero brasileño no solo respondió a los cánticos de "Balón de playa" desde la grada, sino que al llegar a la boca de vestuarios, volvió a dirigirse a los seguidores colchoneros, prolongando un enfrentamiento verbal que ha vuelto a situarle en el centro de la polémica. No fue un incidente aislado, ya que durante la segunda mitad del partido, Vinicius también tuvo un encontronazo con un sector de la grada después de fallar un penalti, lo que aumentó la tensión entre el jugador y la afición rojiblanca.

Juanma Castaño: "Vinicius no tiene solución"

Las imágenes de esta tensa celebración llegaron a El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño no dudó en reflexionar sobre el comportamiento del jugador blanco. "Yo voy a decir una cosa. Vinicius no tiene solución. No tiene solución", afirmó con rotundidad el periodista, dejando claro que, a su juicio, la actitud del delantero brasileño va más allá de una simple respuesta emocional.

AFP7 vía Europa Press Vinicius Junior del Real Madrid celebra la victoria en la tanda de penaltis durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid CF, en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 12 de marzo de 2025, en Madrid, España.

A pesar de las intervenciones de sus compañeros, como Siro López, quien comentó que "alguien tendría que decirle algo", Castaño insistió: "Ya se lo habrán dicho. Este chico no tiene solución. Es muy buen futbolista. Que está muy bien, que seguro que desde la grada le dicen cosas feas. Pero tú estás en otro papel. No eres igual que los aficionados que están en la grada".

El director de El Partidazo de COPE fue aún más contundente al señalar que, aunque nadie discute la calidad futbolística de Vinicius —"Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo"—, su actitud le aleja de ser respetado fuera del círculo madridista: "Nunca será admirado por alguien que no sea un seguidor del Real Madrid". Según Castaño, el problema radica en que "en todos los campos tiene que hacer algo. En todos los partidos del Real Madrid tiene que hacer algo sacando el pie del tiesto. Y encima hoy ha estado especialmente mal".

El comportamiento de Vinicius Júnior vuelve a alimentar el debate sobre su actitud en los partidos de máxima tensión. Más allá de su calidad indiscutible sobre el terreno de juego, muchos cuestionan si su carácter impulsivo le juega en contra, tanto dentro como fuera del campo. Los enfrentamientos verbales con las aficiones rivales se han convertido casi en una constante, y el episodio del Metropolitano ha sido solo el último ejemplo.

Polémicas dentro y fuera del campo

Además, esta nueva polémica reabre el debate sobre si la pasión y el carácter del brasileño ayudan o perjudican su imagen pública. Mientras algunos defienden su derecho a responder a las provocaciones, otros consideran que un jugador de su calibre debería mantener la calma y centrarse exclusivamente en el juego. "Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en gilipollas el que está en el campo", declaró Juanma Castaño, subrayando la responsabilidad que recae sobre figuras públicas como Vinicius.

EFE El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra su pase a cuartos tras derrotar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que han disputado este miércoles en el estadio Metropolitano

El impacto de sus acciones también se extiende a las redes sociales, donde el delantero brasileño no dudó en avivar aún más el fuego tras el partido. Publicó un mensaje que decía "Cómo te siente" acompañado de una foto mostrando el parche de campeón de Europa. Además, respondió directamente a un tuit de la cuenta MadridXtra, que mostraba una pancarta de la afición rojiblanca con el lema "Este año sí", con un irónico "Este año no". Un gesto que, lejos de calmar los ánimos, incendió aún más las redes sociales.