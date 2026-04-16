Siro López señala a los culpables de la eliminación del Madrid: "Por el sitio donde tenía que estar Camavinga defendiendo"

El colaborador de Tiempo de Juego, Siro López, ha analizado la eliminación del Real Madrid de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich. Aunque considera que la actuación arbitral fue "injustificable" y "decisiva", insiste en que "no nos podemos justificar todo en la decisión arbitral". Para López, el equipo también debe asumir su parte de responsabilidad por los fallos cometidos durante el encuentro.

La expulsión de Camavinga, punto de inflexión

La jugada que marcó el desenlace fue la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86 por una segunda amarilla que el colegiado, Slavko Vincic, le mostró por perder tiempo. Tres minutos después llegó el empate del Bayern. El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, calificó la decisión como "absurda, completamente absurda", asegurando que el árbitro "ha sido muy influyente en el resultado".

EFE Momento de la segunda amarilla a Camavinga en el Bayern-Real Madrid

Errores defensivos y la sombra de Courtois

Siro López pone el foco en la fragilidad defensiva del equipo blanco. "En un partido, y más en Múnich, ante el Bayern, que metes 3, joder, no te pueden meter 2 goles", ha sentenciado. Señala que los dos goles del Bayern en el partido de vuelta "vienen de dos errores de la defensa del Real Madrid" y que el tercer tanto alemán llegó por la zona que debería haber cubierto Camavinga tras su expulsión.

EFE Los futbolistas del Real Madrid saludando a la afición madridista desplazada a Múnich.

El análisis de López también apunta al individualismo de algunos jugadores como Vinícius, del que dice que "es un jugador que se ha vuelto absolutamente, bueno, siempre lo ha sido, muy individualista". Finalmente, subraya una ausencia clave: "Se demuestra que el defensor del Madrid es Courtois". Una afirmación que resalta la importancia del portero belga en la estructura del equipo.