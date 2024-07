Siro López da la cara tras el pase de España a la final de la Eurocopa: "Me han tapado la boca"

Uno de los comentaristas invitados por Juanma Castaño para hablar del pase de España a la final de la Eurocopa en El Partidazo de COPE fue uno de los más críticos con el actual seleccionador, Luis de la Fuente.

Siro López dio la cara: "No podía faltar, por favor. Hay que dar la cara siempre".

El motivo va más allá de su pronóstico para la final de la Eurocopa: "Dije un Francia - Inglaterra".

Su crítica a De la Fuente se mantiene en cuanto a que "mantengo lo que siempre he dicho: que cuando llegó Luis de la Fuente a la selección, no tenía currículum para llegar donde llegó. Creo que llegó por amistad con Rubiales. Tampoco me gustó lo de Asamblea ni lo del día siguiente", comentó en alusión a los aplausos de De la Fuente al discurso del ex presidente de la RFEF cuando gritó que no iba a dimitir, después de la polémica levantada por su beso no consentido a la jugadora de la Selección femenina, Jenni Hermoso.

"Tampoco me gustan algunas de las convocatorias que ha hecho. Tampoco me gustó lo de Brahim Díaz, que no se peleara por que quedara con la Selección Española", prosiguió Siro. "Dicho lo cual, me han tapado la boca", sentenció.

El éxito de De la Fuente y la unión en la Selección

El pasado domingo, el seleccionador Luis de la Fuente dejó claro en El Tertulión de Tiempo de Juego lo que es clave para que esta selección española funcione perfectamente engrasada: "En lo que a mí respecta, siempre trato de elegir jugadores que son buenos compañeros. Y a lo que me refiero es que acepten bien el rol de jugar más o menos y de respetar al resto de compañeros. Valores que para mí son imprescindibles para que funcione bien un equipo", respondió el técnico a la pregunta de Juanma Castaño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Conoce tan bien al grupo, que supo dar con la clave para terminar de motivarles en un partido tan importante como fue el de cuartos de final de la Eurocopa ante la anfitriona Alemania: "Conozco tan bien al grupo que sé que son muy sensibles, pero no puedo desvelar lo que hice o dije. Pero sé muy bien qué fibra tocar de cada jugador para que dé el cien por cien y esté implicado en el partido".

La nota de Siro López a De la Fuente en la Eurocopa

Castaño quiso saber qué nota le pondría al seleccionador en la Eurocopa de Alemania, a expensas de lo que pueda ocurrir en la final del próximo domingo: "Un notable", respondió, para 'cachondeo' de parte de los comentaristas: "Si palmamos la final, le pones insuficiente, ¿no?", le replicaron a Siro López.

Luis de la Fuente aplaude a sus futbolistas desde el banquillo de la selección español. CORDONPRESS

Al margen de bromas, valoró que la actuación de Luis de la Fuente está yendo "muy bien. Siempre dije que la fase de grupos estaba bien pero que había que pasar esa prueba de Alemania, que pasamos holgadamente, como hemos también ante Francia".

El periodista aprovechó para 'pasar alguna factura' entre el resto de compañeros: "Yo me siento muy feliz y muy contento de que España haya pasado, no como otros".

Solo no haría una cosa: ponerse en la final de la Eurocopa una camiseta de España en la que pusiera 'De la Fuente' encima del dorsal: "Me volvería a poner la de Luis Enrique, que es la que ha dado suerte", aunque Paco González se atrevió a subir la apuesta: "¿Y te pondrías una en la que pusiera, 'perdón, Luis'?".

"Había que estar, había que estar", volvió a entonar Siro López a modo de 'mea culpa' ante la audiencia de El Partidazo de COPE en una noche histórica para el fútbol de nuestro país.