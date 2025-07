Quién está detrás de 'Cazurreando' en redes, el 'Fabrizio Romano' que da las exclusivas del fútbol modesto en España

Una de las cuentas que más información da en nuestro país sobre la Segunda División, la Primera RFEF y la Segunda RFEF en cuanto a mercado de fichajes se refiere la lleva un usuario que se esconde bajo el nombre de @cazurreando.

Su cuenta principal en la red social X la tiene restringida, pero es fácil solicitarle acceso y poder disfrutar de las muchas exclusivas que avanza sobre fichajes y operaciones que se cocinan en el fútbol modesto. Cuenta con casi 100.000 seguidores.

En Instagram tiene 25.000 seguidores, donde también comparte mucha de las informaciones que maneja a diario.

QUIÉN ES @CAZURREANDO

Para saber más de @cazurreando, El Partidazo de COPE charló con él, con Ángel García-Álvarez, un periodista de vocación que, viendo las dificultades que ofrece el periodismo profesionalmente hablando, hizo también Magisterio y lleva 25 años dando clase. Vive de la escuela y disfruta del periodismo deportivo, que le ha llevado a gozar de bastante popularidad entre jugadores, técnicos y aficionados de equipos alejados de la élite del fútbol español.

Es leonés, de ahí que su cuenta tenga ese nombre, en alusión al apelativo popular de 'cazurros' con que se conoce a la población de León.

Joseba Larrañaga le presentó como el 'Fabrizio Romano' del fútbol modesto, al compararle con el mítico periodista italiano que avanza tantas grandes operaciones de fichajes en todo el mundo y al que tantos medios de comunicación dan plena credibilidad.

La información que le viene a Ángel García viene de la buena relación que tiene y mantiene con muchos jugadores: una red que ha ido creciendo con los años, con la popularidad y gracias a los aciertos de sus exclusivas. Por ese motivo, tiene a los representantes de los jugadores de esas categorías "encabronados porque dicen que les fastidio operaciones".

Sabe que en Segunda División es difícil informar "porque muchas operaciones cambian de un día para otro". Sus fuentes de información, principalmente, son "los jugadores, que muchas veces me cuentan cosas no solo sobre ellos, sino de sus amigos y compañeros. Gracias a esas relaciones, he podido crear esto, que se sostenía con muy poquito y ahora funciona muy bien", confesó.

Además, en ocasiones, son los propios jugadores o clubes los interesados en conseguir que @cazurreando les mencione de alguna manera: "Me dicen que cuando yo digo algo de ellos es como si lo dijera el 'Marca'".

Porque, en nuestro país, como bien dice, hay mucho más allá de Madrid y Barça.