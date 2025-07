Felipe Perrone, en El Partidazo de COPE tras ganar el cuarto Mundial de waterpolo con España: "Es el guion de una película"

España conquistó en la tarde del martes su cuarto Mundial de Waterpolo tras ganar en la final a Hungría por 15-13. La clave de la victoria española estuvo en la gran actuación de los lanzadores, con cinco goles por parte de Álvaro Granados y otros tantos de Bernat Sanahuja, y en un gran último cuarto en el que España remontó el partido con un parcial 6-3. La puntilla en la final la puso un Felipe Perrone que se despidió del Waterpolo por la puerta grande.

EFE La selección masculina de Waterpolo celebra la victoria en la final ante Hungría

una carrera de leyenda

La trayectoria de Felipe Perrone ha estado cargada de éxitos tanto a nivel de clubes como con España. En suelo español siempre se recordará lo que hizo con el Barceloneta, club con el que ha levantado 14 Ligas, 15 Copas del Rey, 10 Supercopas de España, 14 Copas Catalunya, 1 Champions League y 1 Supercopa de Europa. Por si fuera poco, Perrone ha dejado huella en la selección española de Waterpolo con la que hizo historia tanto en campeonatos europeos como en campeonatos mundiales.

EFE Felipe Perrone aguanta la pelota en el partido ante Grecia

sus declaraciones en el partidazo de coPE

Antes de coger el vuelo de vuelta a España, Joseba Larrañaga entrevistó en El Partidazo de Cope al eterno capitán para saber cuales eran sus sensaciones después de este último de su carrera, del cual destacó lo bien que estuvo arropado por sus compañeros. "Vivir esto con estos chicos es increíble. Paso realmente más tiempo con ellos que con mi familia. Acabar así es muy especial", comenzaba así Felipe.

En la semifinal del Mundial de Waterpolo, España estuvo contra las cuerdas contra Grecia. A falta de pocos minutos, Munárriz empató un choque que se acabó decidiendo en los penaltis para pasar así a la gran final donde se acabó llevando el oro. Sobre esto, Perrone comentó lo siguiente: "Es el guion de una película. Simplemente increíble".

Para finalizar, Felipe Perrone quiso dejar una reflexión sobre todo lo que ha vivido a lo largo de estos 24 años en el Waterpolo. "Me quedo con las relaciones personales porque es un deporte de mucha entrega, de mucho esfuerzo y he pasado estos últimos años con estos chicos mucho más tiempo que con cualquier otra persona. Es una construcción de amistad, de vivir momentos duros, difíciles y bonitos. Al final son muchos años dedicados a este deporte, es imposible que me desvincule", sentenció así Felipe Perrone.