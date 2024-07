Luis de la Fuente, en COPE: "Repetiría los cambios contra Alemania y contra Francia no habrá inventos"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha pasado este domingo por los micrófonos de Tiempo de Juego para hablar con Juanma Castaño. El técnico está haciendo historia con la selección española en la Eurocopa, tras cosechar cinco victorias consecutivas en el torneo algo que nadie había logrado hasta el momento.

Es usted un entrevistado muy difícil porque nunca da titulares:"Uno trata de decir lo que piensa y sin pretender provocar titulares". A veces hay que leer entre líneas".

¿Qué tal está?: "Estoy feliz. Yo soy una persona que gracias a Dios soy feliz. Para mí la felicidad no es solo fútbol, hay otras cosas mucho más importantes. El fútbol es mi trabajo, mi pasión y un acompañamiento".

¿En qué emplea el día aquí en Alemania?: "Tenemos poco tiempo libre. Yo me levanto temprano para hacer mis rutinas, pero el cuerpo técnico está operativo desde las nueve de la mañana hasta altas horas de la madrugada. En general, duermo muy poco y hay días que duermo tres o cuatro horas. Hay poco tiempo entre partido y partido y mucho trabajo. Tenemos que analizar nuestros partidos y a los rivales, charlas, entrenamientos...".

¿El partido contra Alemania lo ha vuelto a ver?: "El sábado vimos y analizamos el partido, todo el cuerpo técnico y sacamos las conclusiones pertinentes. Suelo ser muy crítico analizando los encuentros y los compañeros del cuerpo técnico me suelen pedir verlo al día siguiente. Soy muy perfeccionista y siempre digo que se puede mejorar. Pero al día siguiente los análisis suelen ser diferentes".

¿Qué análisis ha hecho?: "El partido me parece fantástico".

¿En qué tenemos que mejorar?: "Tenemos que mejorar en todo, siempre hay posibilidades de hacerlo. Hay que presionar mejor, nos tenemos que liberar más y debemos controlar más las vigilancias en defensa porque con nuestra forma de jugar nos exponemos mucho. Y en la fase ofensiva debemos ser más eficaces, aprovechar más las ocasiones que tenemos y no perder balones para favorecer el contraataque a los rivales".

El otro día, comentando el partido en directo, nos poníamos nerviosos con la salida de balón desde atrás, que no conseguíamos superar la línea de presión y veíamos que en esa zona estábamos en inferioridad. ¿Usted lo notó en el campo?: "Unai Simón estuvo extraordinario en la portería y también con la salida de balón. Pero Alemania nos planteó un marcaje al hombre y nosotros debíamos provocar situaciones de superioridad y lo conseguimos con Dani Olmo. Fue una lucha hombre a hombre y por eso no era fácil salir con el balón jugado".

Visto otra vez el partido, ¿habría hecho los mismos cambios y en el mismo minuto?: "Sí. Solemos coger cariño a algunos jugadores y a veces parece que es una aberración sustituirles. Nosotros, con los cambios, buscamos ir más allá de lo inmediato. Conociendo a Alemania, lo que buscamos fue más frescura, con jugadores que trabajaran más defensivamente. No queríamos desgastar a Nico Williams y Lamine Yamal y no tener posibilidades de ganar. Además, íbamos ganando y después los jugadores que salieron influyeron mucho en el resultado final".

¿Cuándo Merino celebró el gol dando la vuelta al banderín, usted recordó la imagen del padre?: "No. Mikel es muy de cumplir tradiciones. Hace unos años marcó un gol también contra Alemania, marcó y lo celebró de manera similar. La casualidad fue increíble y qué mejor celebración que esa. Sí, me esperaba eso porque Mikel es así, pero desconocía el motivo de la celebración".

Los últimos minutos del partido contra Alemania

¿Usted en la prórroga firmaba los penaltis?: "No. Aunque cuando terminó el primer tiempo, nosotros ya estábamos en esa situación y teníamos a los tiradores preparados".

Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si usted, cuando vio cómo terminó Alemania el partido, pensó en cómo parar eso: "No hubiéramos firmado los penaltis. Nuestro planteamiento siempre es el de intentar ganar. Yo no pensé en ello y creo que nadie del cuerpo técnico lo pensó". ¿España es de largo la mejor selección de la Eurocopa?: "Me da un miedo esto...".

¿Sabe por qué le da miedo? Porque lo piensa y cuesta verbalizarlo, y hasta a mí me cuesta decirlo: "Parece que decir que somos la mejor selección, ya invita a pensar que vamos a ganar seguro y no. Eso no es el fútbol porque puedes ser el mejor y el rival te puede ganar cualquier día. Pero para mí, siempre lo he dicho, mi equipo es el mejor. Pero eso no significa que vamos a ganar porque el fútbol y el deporte no son así de sencillos".

¿Sube el nivel de nervios a medida que avanza el campeonato?: "No. Estoy casi igual y es más, diría que cada día más tranquilo porque veo que hemos cumplido las expectativas. Hoy estamos donde queríamos estar y cuando pase este partido ya hablaremos. Estoy contento y satisfecho porque estamos donde queríamos estar, en las semifinales".

¿Está usted preparado para ese chute de popularidad y de reconocimiento que puede llegar?: "Tengo miles de mensajes sin responder. Voy contestando poco a poco. Yo sigo viviendo exactamente igual y haciendo las mismas cosas. Aunque es verdad que no sabemos cómo nos recibirán en España".

¿Le ha escrito algún seleccionador anterior?: "Sí. Vicente del Bosque siempre me escribe e Iñaki Sáez también a través de su hija. Me han escrito muchísimos amigos, pero como son amigos, entenderán que tarde en responder".

¿Cómo celebra las cosas cuando ganamos?: "Soy muy divertido, pero tengo una gran responsabilidad. El otro día vivimos una situación muy bonita porque nos juntamos casi todos los miembros de la expedición y estuvimos tomando algo después del partido y hasta hicimos un karaoke. Yo canté. Hay momentos para todo, para disfrutar, para estar serio. Y a mí me gusta estar a la altura de lo que merece la ocasión".

Planteamiento contra Francia

Usted no suele hacer grandes revoluciones en los equipos y lo normal contra Francia será ver un central en el central o un lateral en el lateral. ¿Habrá inventos?: "Nunca lo he hecho y creo en las posiciones específicas que cada jugador sabe dominar, salvo situaciones puntuales. Pero normalmente, me gusta que todos los futbolistas jueguen en la posición en la que yo creo que se desempeña con más facilidad".

Usted ha visto a Mbappé con máscara, ¿qué porcentaje de Mbappé es cuando juega con la máscara?: "La gente tiene que saber que una máscara así limita bastante. Nosotros vivimos una situación similar con Le Normand, no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho e incluso tuvo algunos problemas musculares. Limita, pero en cualquier caso Mbappé al 80% es mucho Mbappé. Aunque es cierto que todavía no se ha visto su mejor versión y tiene un potencial enorme".

¿Cómo se para a Mbappé y nos podemos fiar de Navas si juega en esa zona?: "No es que confíe en Jesús Navas, es que Jesús Navas es el mejor. Tiene cuerda para rato, es un jugador fantástico y tengo total y absoluta confianza en él. Todavía no sé si jugará o no, pero está preparadísimo. Y Mbappé es un jugador que tiene facilidad para el desborde como también la tienen Dembélé o Barcola y eso se soluciona con ayudas y coberturas al compañero. Es la forma que se me ocurre ahora de intentar frenar a esos jugadores cuando tienen el balón. Y cuando lo tengamos, nosotros intentaremos beneficiarnos de su punto débil que puede ser esa fase defensiva".

¿Ha visto el vídeo de Francia ensayando los penaltis?: "No, no lo he visto. Es lógico que les parezca mal que se filtre un vídeo así. Nosotros entrenamos todo: faltas, penaltis... Trabajamos todo lo que pueda ser controlable dentro de un partido".

¿Quién decide a los lanzadores?: "Nosotros ya sabemos quiénes son los especialistas. Pero además de eso, el lanzador debe ser una persona templada. Conozco a todos los jugadores muy bien y suelo intuir cuando alguien está decidido a chutar un penalti y es algo que se nota rápidamente. Aunque sí es cierto que tenemos una relación de jugadores de los que llegados el momento tendremos que decidir cinco".

La unión, clave en la Selección

La palabra familia y la palabra equipo están en boca de todo el mundo. El otro día, Merino dijo algo que me llamó la atención y es que la clave es no poner caritas cuando uno no es titular. ¿A la hora de hacer una convocatoria o una alineación, usted ha tomado alguna vez la decisión de dejar a alguien fuera por ese motivo?: "Ya sabemos que la valoración de ser buena persona o buen compañero es subjetiva. Pero en lo que a mí respecta, siempre trato de elegir jugadores que son buenos compañeros. Y a lo que me refiero es que acepten bien el rol de jugar más o menos y de respetar al resto de compañeros. Valores que para mí son imprescindibles para que funcione bien un equipo".

¿Morata sigue siendo absolutamente intocable para el seleccionador?: "Me parece que es indiscutible por muchos motivos, tanto dentro como fuera del campo. El comportamiento de Álvaro es ejemplar, es un capitán con todas las letras y su aportación es importante dentro y fuera del campo".

¿Lamine se fue enfadado?: "No. Lamine es un chaval de 16 años excepcional que todavía tiene que aprender mucho como es lógico. Pero para nada se enfadó".

¿Tiene Lamine un físico para aguantar un partido y una prórroga?: "Sí. Yo creo que sí. Pero hay que dosificar el físico y sobre todo las emociones que puede vivir un jugador como él de 16 años. Podría jugar contra Francia los 120 minutos perfectamente".

¿Hizo algo especial para motivar a los jugadores contra Alemania?: "Conozco tan bien al grupo que sé que son muy sensibles, pero no puedo desvelar lo que hice o dije. Pero sé muy bien qué fibra tocar de cada jugador para que dé el 100% y esté implicado en el partido".

El test de Helena Condis

¿Cómo se definiría con una palabra?: "Honestidad".

¿Qué habría sido Luis de la Fuente si no hubiera sido futbolista o entrenador?: "Persona humana".

¿No puede vivir sin..?: "La familia y los amigos".

¿Tiene alguna manía antes de los partidos?: "No. Me persigno antes de los partidos, pero eso es fe. Yo tengo fe, aunque es verdad que me gusta mucho el número 13. Pero no soy supersticioso. Hay días en que me duermo hasta en el autobús de camino al estadio. No tengo manías, ni rituales".

¿En qué jugador le gustaría reencarnarse?: "Primero en Luis de la Fuente porque hoy sería mejor que lo que fui. Pero tuve un ídolo que era Chechu Rojo y me gustaría. Y de mi selección me gustaría en Álvaro Morata".

¿Qué es lo más caro que se ha comprado en el último año?: "Un coche".

¿Tienen algún significado las pulseras que lleva?: "No. Me las han regalado diferentes personas, aunque llevo una que me regaló Paloma, que sí es especial, que es de 'El Cachorro'".

¿Quién es el jugador más gracioso de la concentración?: "Cucurella. Yo no tengo redes sociales, pero los jugadores me enseñan algunas cosas".

Plato favorito: "Los huevos fritos con patatas".

Un libro o una serie: "Estoy leyendo ahora 'Maldita Roma' porque me encanta la historia". Una promesa si gana la Eurocopa: "Seguir siendo feliz. Lo celebraré bebiendo un gran vino".

