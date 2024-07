Rodri Hernández, en COPE: "Alguna vez he tenido que echar alguna bronca a Lamine y a Nico Williams"

Juanma Castaño tuvo este miércoles la posibilidad de volver a charlar con uno de los futbolistas mejor valorados de toda Europa. Rodrigo, o simplemente Rodri, es centrocampista del Manchester City y de la Selección española.

Precisamente, mucho -y para bien- se está hablando del centro de campo del equipo que entrena y dirige Luis de la Fuente, del que Rodri forma otra vez parte.

Ahora, en una selección con tanto joven, parece todo un veterano, que habla con mucha ilusión cuando comparte vestuario con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams, cuya escena sorteando ver quién bebe agua primero, se hizo absolutamente viral: "Están así todo el día, buscándose en uno al otro. Parece que se llevan bien pero están a la gresca todo el día. Nos contagian esa inocencia, ese fútbol de diversión que hay veces que hay que decirles que tengan un poco de calma y concentración", comentó.

Lamine y Nico Williams celebrando el 3-1 frente a Georgia

Incluso Rodri ha tenido que echarles alguna bronca: "Sí, sí... En alguna charla son los últimos que callan y les digo: '16, años y venís aquí los últimos'. Pero bueno, por lo demás bien".

En la reciente entrevista de Nico Williams en El Partidazo de COPE, asustó el número de horas que confesó Williams dedicarle al móvil. Parece ser que el tiempo de uso va con la edad: "Cada vez practico menos el mundo digital", contestó Rodri: "El otro día hasta mi madre me echaba la bronca porque no le contestaba. Yo es que el Whatsapp ya hasta me cuesta tanta densidad de mensajes".

Y mientras otros juegan a la Play en sus ratos libres, Rodri apuesta por otros planes: "Tenemos campos de golf, una zona de spa bastante chula... La verdad que me paso todo el día intentando recuperar si te soy sincero. De partido a partido. Y luego estoy mucho con Vivian jugando a los dardos”.

Sobre el juego de la Selección Española

Rodrigo suele volverse a ver los partidos de fútbol cuando terminan, y aunque seguro que tiene perfectamente analizada a la selección no se atrevió a precisar en qué momento está el equipo en esta Eurocopa: "Ahora sí que creo que vienen los partidos realmente decisivos. Creo que tenemos que dar un paso adelante. Ahí sí que nos va a medir. Está muy bien lo que hemos hecho pero sinceramente no vale nada", valoró.

De hecho, se atrevió a hablar de las principales diferencias de la actual España con respecto a la del Mundial de Catar 2022: "Hay claras diferencias. Vemos una España más vertical, mucho más contundente y clara en las áreas. ahora vienen partidos muy complicados donde se va a necesitar de madurez".

El futbolista internacional Rodrigo charla para El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño desde el cuartel general de la Selección española en Alemania

Rodrigo se atrevió a definir a su seleccionador, Luis de la Fuente: "Destaco el poso y la tranquilidad que transmite al jugador y la libertad. Es un entrenador que tiene muy claro a lo que juega y que comunica muy bien lo que quiere. Después eso se ve reflejado en el campo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También quiso poner en valor la Eurocopa que está haciendo uno de sus compañeros: "Cucurella. Ya lo conocía pero el nivel que está mostrando en un contexto así en una Eurocopa... Nos está ayudando muchísimo, sobre todo defensivamente, el carácter que tiene".

???? Rodri y el jugador que más le ha sorprendido en la @SEFutbol



?? "El nivel que está mostrando Cucurella... Nos está aportando muchísimo"



?? "Contagia mucha alegría con el pelo que lleva"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/OUq45M3b1o — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 3, 2024





¿Y si Guardiola entrenara a España?

¿Le recuerda a Rodri esta selección española al Manchester City? Cree que si colocáramos a Pep Guardiola en lugar de Luis de la Fuente, el resultado "no sería lo mismo. Para empezar, los equipos no solo se construyen por el entrenador sino por la calidad individual que te aporta el jugador. A partir de ahí, parecido pero yo que estoy dentro muchos mecanismos son diferentes".

???? Rodri y el parecido entre el @ManCity y la @SEFutbol



??? "¿Si ponemos a Guardiola en el banquillo sería más o menos lo mismo?"



? "No lo creo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ndKHYswRQg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 3, 2024

De hecho, cree que España tiene un punto a su favor: "Tenemos una alternancia muy importante que nos hace una selección poco descifrable".