Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Rodri

Juanma Castaño entrevista a Rodri Hernández, el mejor jugador español en este momento, nominado al Balón de Oro y el autor del gol del Manchester City en la final de la Champions League ganada por el equipo de Pep Guardiola ante el Inter de Milan.

¿Cómo estás?: Estoy descansado después de la sanción que he tenido pero contento porque hemos sellado el pase para la Euro ante los dos rivales más complicados del grupo. En mi club hemos perdido los dos últimos partidos de Premier y necesitamos volver a ganar. De coña a veces se lo digo cuando me tocan las narices, que sin mi pierden.





Defendisteis muy bien a Haaland: Fue más mérito mío, le dije que tranquilito la noche de antes. Hablé con la gente que le iba a cubrir; Laporte ya le connocía y el resto di unas pautas. Lo hicimos muy bien. En el campo no hay amigos, hay que buscar dónde él no es tan fuerte; no tiene muchos puntos débiles.

¿Te consideras el líder de la selección?: Intento ejercer y desde el mediocentro puro te invita a eso porque controlas todas las posiciones. Está llegando una selección muy joven y con Carvajal y Morata intentamos hacer esto. Seis o siete años de diferencia se notan mucho; yo me sigo considerando joven con 27 años, es una edad de madurez, pero de 20 a 27 se nota. Les pedimos madurez y no es fácil. Muchos de ellos ya han jugado un Mundial o una Eurocopa y se están consolidando. Estoy contento por enseñarles.

¿En el Mundial te sorprendió ser central?: No, para nada. Sabía que la posición de pivote estaba muy cara. Se brinda una oportunidad para jugar un Mundial. Entre ser lateral izquierdo o no jugar, prefiero ser lateral. Sabía que podía rendir de central; pero son palabras mayores ser central en un Mundial. En muy poco tiempo tuve que reunir muchos conceptos. Cogimos cortes del Mundial de Sudáfrica de Puyol y Piqué. El scouting me lo hizo mi agente. En el pivote intervienes en todas las zonas del campo y cuando cambias a otra posición te das cuenta que no en todas las posiciones intervienes tanto. Vengo de tocas 100 balones en un partido en todas las posiciones. He convivido con un jugador como Busquets, me he hecho jugador a su lado y sabiendo que lo tenía difícil.

Eres 'panenkita': Cuando llego me pongo a ver el partido. Me gusta mucho ver el fútbol.

No tienes tatuajes y juegas con la camiseta de por dentro: Yo no conocía a Busquets y vi que hacía lo mismo que yo, jugaba al principio con la camiseta por dentro.





¿Volverias a España?: Intento disfrutar del momento, igual que nunca me imaginé jugar en la Premier y al llegar ha sido muy positivo. España es mi país y ya veremos. Me muevo mucho por retos deportivos; yo quiero ganar y vine aquí por eso y estoy muy contento.

¿No te veremos en Arabia?: Es muy complicado que me atraiga un reto como Arabia porque tengo la ambición deportiva.

La polémica de la selección femenina

La selección femenina dice que la masculina se ha 'mojado' poco: Es complicado desde mi punto de vista opinar sobre algo que desconozco; no sé los problemas. Los futbolsitas están en su dinámica y con sus preocupaciones y nos solidarizamos cuando no están conformes. Hemos escuchado su reivindicación pero desconcemos cómo se han fraguado las cosas.





No tiene sentido decir que el comunicado ha llegado tarde cuando era la primera que nos juntábamos. Solo puedes hacer una opinión conjunta cuando nos juntamos; dijimos que había que solidarizarse cnenllos y unifcar una opinión de 25 personas no es fácil. Como deportista nos entristece no haber tenido el reconocimiento que se merecen después de haber sido campeonas del mundo. Han conseguido un hito histórico.





Podríais tener una reunión los capitanes de la selección femenina y masculina: Me encantaría una reunión porque tendría de primera mano la información. Podemos apoyar pero no nos podemos meter en la toma de decisiones.

Eres el único español nominado a Balón de Oro: Los premios individuales sé que es un premio de mucho marketing. Al lado de los monstruos con los que estoy, claro que me faltó marketing, como a Xavi e Iniesta. Yo me preocupo de las cosas que puedo controlar y eso son los premios colectivos. Creo que se lo va a llevar un tal Leo Messi. Haaland también tiene una figura muy grande y tiene méritos.





Guardiola fue muy duro contigo al descanso de la final de Champions: Fue una final en la que el Inter nos conoció muy bien, yo no estaba encontrando la fluidez que normalmente encuentro y era mi primera final. En la charla dijo al equipo 'no sé qué nos pasa, que ni Rodri está bien'. Yo no me lo esperaba en ese momento. A otro jugador le podría haber restado seguridad y yo necesitaba confirmarme que no estaba bien y salí con una mentalidad completamente distinta. En la segunda parte el equipo creció, yo crecí y marqué el gol; eso habla de la psicología y la mentalidad, la parte más importante del fútbol.

¿Quieres ser entrenador?: Me gusta más entender el fútbol como cuando jugaba en el patio del colegio que tácticamente. Veo a Guardiola loco todo el día y luego veo a Beguiristain todo el rato con el móvil.

La gran influencia de Guardiola

¿En qué te mejora Guardiola?: Es el entrenador más influeyente de mi carrera. Me ha elevado a un nivel que no sabía que podía llegar. Cuando te acostumbras a estar con él, digo 'por qué no hacen esto', lo veo todo más fácil. Te da una caja de herramientas y tienes más herramientas que el resto. Destaco la capacidad que uno tiene de aprovechar mejor los espacios moviéndote menos. Hay pocos jugadores a los que no haya llevado a lo más alto.





Pasaste de Simeone a Guardiola: Sí, sí. Simeone me elevó también a un fútbol que yo no tenía, al competitivo, al hambre y crecí muchísimo de su lado también. Proponen fútbol diferente pero eso es lo bonito del fútbol.

Sustituyes a Busquets: Quería ser mejor que él, y estás hablando del mejor pivote de todos los tiempos. Todo lo que venga va a ser bueno, acercarse ya es bueno.





¿Te parece mejor la España de Luis de la Fuente que la de Luis Enrique?: Son diferentes. Luis Enrique optaba por el fútbol de control total, con jugadores muy específicos; y de la Fuente ha seguod con eso pero con su sello; hemos jugado con él en categorías inferiores y sabemos lo que quiere. Se están haciendo las cosas muy bien.

¿Cuántas selecciones ves superiores a España?: Favoritas son las que vienen de ganar; Francia, Inglaterra que ha estado ahí en semifinales... pero no tengo nada que envidiar a otras selecciones. Lo que hacemos no lo cambiaría por nada.