ESCUCHA LA ENTREVISTA DE JUANMA CASTAÑO A NICO WILLIAMS.

Este viernes dará comienzo la Eurocopa 2024 con el partido Alemania - Escocia y el sábado llegará el debut de la selección española, en la que tendrá un papel protagonista Nico Williams. El delantero del Athletic de Bilbao pasa por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de la actualidad de nuestra selección, sobre su futuro y los casos de racismo vividos en nuestro fútbol.

Sobre las entrevistas

"Paso bastante, la verdad. Soy un mandado aquí y a debutar" (bromea)

"A mi hermano se le dan bastante mejor que a mí, tiene bastante más callo que yo. Al final lleva más años que yo"

¿Cómo llevas la semana?

"Muy bien. Tenemos mucho tiempo libre por las tardes y las paso jugando a la play, en el gimnasio... y se me está haciendo bastante ameno"

¿Cuántas horas juegas a la play?

"¡Buff! Antes de comer, después de comer, después de cenar... Es que hay un pique aquí importante"

¿Tú eres bueno?

"Yo diría que sí. Le tengo comida la tostada a alguno"

¿Quién es el peor?

"Fermín, yo creo. Le cuesta bastante"

¿Tú crees que antes del sábado te va a entrar cosquilleo o no eres de ponerte nervioso?

"Me suelo poner bastante nervioso, la verdad. Hasta ahora estoy bastante tranquilo porque no le estoy dando muchas vueltas, el entrenamiento se me hace muy rutinario, y cuando llevas una rutina es todo más fácil, pero cuando se acerque el partido me voy a poner bastante nervioso"

¿Duermes peor la noche antes del partido?

"Peor no, pero me cuesta dormir. No duermo mal porque cuando cojo sueño ya duermo bastante profudamente, pero me cuesta dormir"

¿Notas ilusión con la Selección o toca activarla?

"No, yo creo que la gente está muy ilusionada. Tenemos un buen proyecto, un buen equipo, que podemos hacer grandes cosas y la gente lo ve. Vamos a hacer una buena Eurocopa, paso a paso, ahora el primer partido es Croacia y a por todas"

¿Pones a España como favorita o la ves en un segundo escalón?

"Yo, como equipo, no veo a nadie mejor que a nosotros. La unión que tenemos es importante, somos como una familia y nos entendemos todos muy bien. Quizá jugador por jugador otras selecciones tienen mejor equipo, pero en conjunto yo creo que nadie nos puede ganar"

¿Quién lleva la voz cantante en el vestuario?

"Los capitanes, sobre todo Mora (Álvaro Morata). Es muy gracioso y nos ampara bien a los jóvenes. Yo estoy muy contento"

¿Morata es muy gracioso?

"Sí, yo me parto de risa con él. Suelta chistes y cuenta anécdotas que le han pasado a él y nos hace mucha gracia y a veces los jóvenes hacemos corro para escucharle. Es muy gracioso, la verdad"

"Al final cuando sales a los medios eres un poco más serio, pero luego cuando estás con los compañeros..."

Entonces, tú ahora estás mostrando una versión más seria de la que eres ¿no?

"Sí, sí. Se podría decir que sí. Es que al final esto luego lo ve mi madre, imagínate si soy un pieza... Luego las broncas que me van a echar no van a ser buenas"

¿Tus padres estarán en la Eurocopa?

Sí, van a venir a apoyarme desde el minuto uno. Han cogido los vuelos y lo han cogido todo, están con mucha ilusión de ver a su hijo en una Eurocopa porque siempre les he contado que era mi sueño y mi hermano también vendrá"

Tras el mensaje de su hermano Iñaqui Williams

"Mi hermano es el mejor. Siempre ha estado por encima de todo y no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí y espero meter un gol y dedicárselo a él"

"Nos queremos mucho, pero nos peleamos mucho también"

"Suelo hablar bastante con él porque soy muy joven, cometo muchos errores y él está muy encima de mí. Solemos hablar no sólo de fútbol, también de cosas de la vida y me ayuda mucho, la verdad"

Tú eres muy joven, pero a tu lado Lamine Yamal es un crío

"Como le digo a él, soy su hermano mayor y me tiene que respetar. Yo ya lo he sufrido y ahora le toca a él. Sí que es verdad que está haciendo los deberes, le veo ahí en su cuarto haciendo los deberes, es un buen chaval, está haciendo las cosas muy bien y para la edad que tiene es bastante maduro"

A Lamine la mandáis a hacer los deberes, ¿no?

"Claro, ya lo sabe él. Los tiene que hacer que si no va a suspender"

¿Con Luis de la Fuente qué tal?

"Muy bien, muy bien. La verdad es que Luis me ha dado la oportunidad de vivir un sueño y estar en la Eurocopa, y la verdad que muy contento. Intento aprender lo máximo cada día y muy agradecido, la verdad"

Te dio permiso para ir a la boda de tu hermano, ¿Te imaginas que no te lo da?

"¡Buah! No sé qué hubiera hecho. Es un día muy, muy especial, mi familia está muy unida y faltar a la boda de tu hermano que es una vez en la vida pues... pues es jodido. Pero si me la tengo que comer... La verdad que no sé qué haría".

"La boda estuvo increíble. Mi hermano se pasó el juego, la verdad. Pensé que podía ser algo más tradicional, pero hicieron temáticas africanas, de Bilbao... Estuvo muy bien"

¿Y la tuya?

"Déjate, déjate. Tengo 21 años imagínate si me caso ahora. El amor tiene sus edades, sus tiempos y yo ahora estoy bastante tranquilo"

Su futuro, en el aire

¿Sabes dónde vas a jugar la próxima temporada?

"Yo estoy muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, es el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir"

"Sí, lo tengo bastante claro. El Ahtletic es mi casa, estoy muy contento y lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa que es muy importante porque si no estás al 100% en una competición como esta te pasa por encima y lo demás, no sé que va a pasar"

"Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y mi deseo es ganar la Eurocopa"

Tienes una cláusula baja... ¿Era una forma de decir: 'Si me voy no quiero ir gratis del Athletic?

"Estaba cómodo en Bilbao, sabía que quería seguir, ambas partes decidimos seguir juntos, estaba muy contento, decidí renovar y poco más"

Los jugadores del Barça te están comiendo un poco la cabeza para que vayas allí?

No, no, no. No hablamos de eso. No me vacilan ni nada, son muy serios.

El racismo en el fútbol español

Estos días ha habido una condena de 8 meses de cárcel a tres personas que insultaron a Vinicius. ¿Te gustaría que pasara esto con los que te insultaron en el Metropolitano la última vez que jugaste ahí?

"Bueno, yo creo que es un antes y un después. Cuando insultas y te sales de rositas, pues lo sigue haciendo más gente y al final se ha visto que la Ley es dura, que la gente se lo está tomando más en serio, que no tiene que haber actos de racismos y la verdad es que más que condenarles, me gustaría saber por qué hicieron eso. Después del partido me fui un poco afectado por saber qué se la había pasado por la cabeza para decirme eso, no sé si fue por mi tono de piel o para sacarme del partido, pero me gustaría saber una respuesta. Dudo que la vaya a obtener algún día, pero lo que me gustaría es saber qué le pasó por la cabeza para decirme eso"

¿Tú crees que se puede razonar con esta gente?

"Yo creo que sí. Si hablas con las personas y les abres la mente, dudo que piensen que todo es negro o todo es blanco. Al final tienes que razonar con la gente, que te conozcan, que empaticen contigo, igual no conocen la cultura africana, la cultura latinoamericana... y bueno creo que hay que enseñarles, que descubran mundo, y eso va a cambiar muchas mentalidades"

¿Asusta Mbappé tanto en la Eurocopa como en la Liga?

"Bueno, todos sabemos el jugador que es. Es un jugador bestial que marca 50 goles por temporada, con una arrancada increíble... Al final esto ayuda mucho a la Liga y al escaparate que pueda tener y muy contento, con ganas de verle en persona y disfrutar de su juego"

Estuviste en el Mundial de Catar... ¿Hay más recursos ahora que entonces?

"No, al final es un estilo diferente. El seleccionador ha apostado por otras tácticas que a mí me favorecen, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien y juegue quien juegue va a tener una calidad increíble"

TEST DE HELENA CONDIS:

Defínite con una palabra: "Inteligente"

Si no fueras futbolista, qué serías: "Fisioterapueta"

El mejor consejo que te han dado en la vida: "No vayas solo, siempre ve acompañado"

No puedes vivir sin: "El móvil"

Lo más caro que te has comprado después de la renovación: "Un coche, un Mercedes LA"

Tiempo de uso en tu móvil en redes sociales (Instagram y TikTok): "Seis horas, igual"

¿Cuántas horas duermes?: "7 horas"

¿Cuántas veces te cortas el pelo?: "Una vez a la semana"

En la boda de tu hermano te entraron ganas de casarte: "Sí, la verdad es que sí. Fue bonito"

¿Cuántas veces has discutido con tu hermano en el último mes?: "Ninguna, no nos hemos visto"

El cantante que más escuchas: "Myke Towers y Justin Quiles"

Futbolista con el que no has jugado y te gustaría compartir equipo alguna vez: "Mbappé"

A quién le dedicas los goles: "A mis padres"

Qué harás si ganas la Euro: "Luego esto sale mal, yo no soy partidario. No quiero gafarlo"