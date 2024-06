Por qué Lamine Yamal y Williams se pusieron a jugar a 'Piedra, papel o tijera' al final del España-Georgia

Una de las imágenes más curiosas del España-Georgia de la Eurocopa 2024 se produjo justo tras la conclusión del partido.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, las cámaras captaron dos grandes momentos de Iñaki Williams: uno, cuando se acercó al fondo donde se concentraban la mayoría de aficionados españoles para regalar su camiseta, y otro, cuando se le vio jugando con Lamine Yamal al 'Piedra, papel o tijera'.

La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales, y fue el propio Williams quien se encargó de explicarlo en la 'zona mixta' del estadio ante los medios de comunicación de España.

Nico Williams: "Nos jugábamos quién iba primero"

Nico Williams explicó el gesto que tuvo con su compañero en el que se les vio jugando: "Se nota que son mis amigos, y estábamos discutiendo por el botellín de agua, por ver quién bebía antes".

De hecho, ganó Nico, que cuando le cedió el bidón a Lamine, le 'premió' con un chorro de agua por el cuerpo.

Audio





Al margen de anécdotas, Nico Williams tuvo palabras de admiración y respeto hacia el joven futbolista del Barcelona, que todavía no ha visto gol en lo que llevamos de Eurocopa: "Lamine no ha tenido suerte de cara a puerta pero es un jugador fantástico. Le va a llegar, que no tenga prisa porque es muy bueno".

Además, su hermano Iñaki tuiteó al final del partido: "¡Qué pasada que seas mi hermano!", algo que emocionó al delantero de la Selección.

Que pasada que seas mi hermano @willliamsssnico ???????????? — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) June 30, 2024

"Al final, muy orgulloso. Ya sabéis que mi hermano lo es todo para mí. Es un apoyo incondicional, y que haya estado hoy aquí presente lo ha sido todo. Espero que haya disfrutado. Estoy muy contento del hermano que tengo", finalizó.