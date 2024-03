Roberto Morales se resigna con el futuro de la Federación después del último escándalo: "Promesas vacías"

La Real Federación Española de Fútbol se encuentra en el periodo más convulso de su historia. El caso Rubiales obliga a una reestructuración total del organismo que parecía haber empezado hace tiempo, pero que ha quedado demostrado que nada estaba cambiando. Roberto Morales se resigna con el futuro de la RFEF en El Partidazo de COPE.

La RFEF ha anunciado este jueves que ha apartado de sus cargos a los empleados investigados por la Guardia Civil y que aún trabajaban para la Federación. El más llamativo de ellos es Tomás González Cueto, mano derecha de Rubiales. Del mismo modo, la Federación se personará en esta causa.

Los cinco detenidos en la operación que investiga contratos presuntamente irregulares durante la etapa de Luis Rubiales han quedado en libertad y solo dos, entre ellos González Cueto, pasarán este viernes a disposición judicial. También pasará a disposición de la jueza Ángel González Segura, directivo de la empresa que llevó a cabo obras en La Cartuja.

José Manuel Uribes, presidente del CSD, señaló que "en este contexto", no es "razonable" convocar elecciones: "Lo que pasó ayer fue un disgusto y un motivo de indignación sería porque la codicia de algunas personas les ha llevado a caer en la corrupción". Además, dejó claro que "la candidatura de España al Mundial 2030 es muy sólida".

El futuro de la Federación

Joseba Larrañaga se hacía varias preguntas: "¿Y a partir de ahora qué? ¿Que qué va a pasar en el fútbol de este país? ¿Qué va a pasar con la Federación Española de Fútbol? ¿Cómo va a afrontar el futuro? ¿Quién va a estar ahí al frente? ¿Qué medidas se van a tomar, si se va a tomar alguna medida desde el Gobierno para que esto no se reproduzca?".

"Son preguntas que evidentemente no tienen respuesta y que parecía que se iban a dar porque cuando saltó toda la polémica que hizo meterse en el asunto", contestaba Roberto Morales, "se hicieron promesas que con los meses han visto que son promesas vacías, porque según está la normativa en la Federación es imposible que se cambie el orden establecido".

"Promesas vacías"

Roberto Morales reflexionaba que "a día de hoy, con todo lo que ha pasado, si Pedro Rocha da el paso, va a ser el presidente": "Entonces da igual lo que pase, que tiene todo bien atado para hacerlo. Y se les prometió que esto no iba a ocurrir. Que con el error que se había cometido con Rubiales se iba a cambiar la normativa".

"No sé qué tiene que ocurrir, ya para que se dé ese paso", señalaba Roberto Morales, "no sé quién tiene que intervenir, pero algo hay que hacer": "No podemos permitirnos esta imagen del fútbol español". El tertuliano de El Partidazo de COPE era muy contundente con la situación.

Con esto se refería a que "si uno tiene un cargo en el que está en un equipo de trabajo que ha cometido una serie de delitos, presuntamente, no puede decir ahora que es todo en contra de Rubiales, la nueva persona que abandera la bandera en contra de Rubiales y decir que no ha visto esos contratos y todo lo que ha habido de la polémica no ha pasado por él".

El tertuliano de El Partidazo de COPE señala de cara a las próximas decisiones que se tengan que tomar con el devenir del caso Rubiales y la presidencia de la Federación "que sea una persona que va a liderar una nueva ola en la Federación cuando vienes tú de estar dentro no es coherente".