La Guardia Civil, este pasado miércoles, llevó a cabo una serie de registros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en otros lugares con la intención de buscar información y documentación de la etapa de Luis Rubiales como presidente de la RFEF. La UCO investiga al expresidente y a otros miembros de la Federación por presuntos contratos irregulares al frente del máximo organismo del fútbol español.

Luis Rubiales, según pudo saber la Cadena COPE, se encuentra en República Dominicana desde el pasado 21 de febrero y este jueves, a través de un escrito de su defensa, ha comunicado que está "a plena disposición" del juzgado y que tiene previsto regresar a España el próximo 6 de abril.

La abogada de Rubiales ha explicado a la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda que su cliente tiene billete para volver. El expresidente, además, podría ser detenido.

La RFEF prescinde de los servicios de González Cueto

La Federación Española de Fútbol ha anunciado en la mañana de este jueves que ha prescindido de los servicios del despacho de Tomás González Cueto. Su empresa, GC Legal, ha sido revocada de los poderes de representación de todos los procedimientos judiciales que involucren a la RFEF.

Los registros de la UCO en Las Rozas se alargaron hasta altas horas de la madrugada y la operación, además, terminó con siete detenidos. Y entre esas personas se encontraba el propio Cueto, que este viernes pasará a disposición judicial.





Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora, ha sido el que ha tomado esta decisión en nombre de la Federación, que además se personará en la causa debido al gravísimo perjuicio que está causando a la institución y a la imagen del fútbol en España.

El análisis de Joseba Larrañaga

"Las vacaciones de Semana Santa nos vendrán muy bien a todos para desintoxicarnos de todo lo que está sucediendo en torno a la Real Federación Española de Fútbol, donde si levantas una piedra vemos un lodazal enorme. Lo más llamativo de este caso es cómo se han urdido las supuestas tramas para que la gente involucrada se lleve el dinero. Es increíble que en el mundo del fútbol también pase esto, que también es algo extensible al resto de la sociedad.

¿Y a partir de ahora qué? El Gobierno, por su parte, sigue con su particular forma de ver las cosas y, hasta que no haya una eclosión social, no tomará ninguna medida. Mientras tanto, la Federación ha decidido prescindir de algunos miembros. Pero todavía queda mucha herencia de la etapa de Luis Rubiales y un claro ejemplo de ello es Pedro Rocha. El presidente de la Comisión Gestora tiene la intención de presentarse a las elecciones y es difícil creer que no tenga nada que ver con lo anterior. Fue un hombre de confianza de Rubiales y, supuestamente, conocía las maniobras que se producían. Por lo tanto, no es un proceder digno que se quiera presentar a las elecciones, aunque es algo que deben decidir los propios Asambleístas.

En definitiva, sigue saliendo porquería por todas partes y no sabemos muy bien dónde está la regeneración. Y lo más normal es que sigamos teniendo noticias de este tipo".

