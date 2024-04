¿Podría ser el Papa Benedicto XVI 'Doctor de la Iglesia'?: Estos son los requisitos del Vaticano

El título de 'Doctor de la Iglesia' lo ostentan actualmente 37 figuras eclesiásticas a lo largo de estos dos milenios, por lo que no es difícil deducir que se trata de una distinción exclusiva, a la que están llamados unos pocos.

Con este título, se reconoce a estas figuras como maestros de referencia para los católicos de todos los tiempos. Son personajes que han influido especialmente en la teología y han permitido un progreso relevante.

Las figuras que son doctores de la Iglesia recibieron este título en su mayoría siglos después de su fallecimiento, aunque en algunos casos los plazos se acortaron. Pero generalmente se trata de un proceso largo.





San Agustín de Hipona, primer 'Doctor de la Iglesia' y San Ireneo, el último

El primer santo en recibir este título fueSan Agustín de Hipona, obispo de esta antigua ciudad del Imperio Romano, que falleció en el año 430. No fue declarado 'Doctor de la Iglesia' hasta el año 1295 (865 años después de su muerte), al ser considerado como el máximo pensador del cristianismo del primer milenio.

El último personaje ilustre de la Iglesia en ostentar este título fue San Ireneo en 2022, nada menos que 1820 años después de su muerte. De hecho, este obispo de Lyon y Teólogo (considerado como el principal adversario del gnosticismo, que fueron un conjunto de sectas religiosas que se originaron en el siglo I) fue el que más tiempo ha tardado en conseguirlo de los 37 personajes que integran la lista.

Por otro lado, en el otro extremo de la lista se encuentran dos personalidades religiosas que apenas tardaron un siglo en ser reconocidos 'Doctores de la Iglesia', San Alfonso María de Ligorio y Santa Teresa del Niño Jesús. El primero como fue el fundador de los redentoristas y obispo de Nápoles. Fallecido en 1787, en el año 1871 recibió esta distinción. Se le considera un renovador de la moral de su tiempo. Actualmente es patrono de los abogados católicos y de los confesores. Escribió durante su existencia un total de 111 obras, entre las que destacan 'El Tratado de Teología Moral' y 'Las glorias de María'. Por su parte Santa Teresa del Niño Jesús tampoco tuvo que esperar mucho tiempo en ser 'Doctora de la Iglesia'. Justo un siglo. Falleció en 1897 y recibió este título en 1997. Para Juan Pablo II, la Carmelita Descalza de origen francés fue “la santa más grande de los tiempos modernos”.

Por tanto, este proceso ya hemos comprobado que puede prolongarse milenios o abarcar, al menos, un siglo, si bien es cierto que los adelantos técnicos y tecnológicos permiten que estos procesos se agilicen.

Requisitos para ser 'Doctor de la Iglesia'

Se trata de un título especial que concede un Papa o un concilio ecuménico a una personalidad de la Iglesia se requieren dos requisitos: ser santo y haber defendido en vida la ortodoxia cristiana con sus propios escritos, ejerciendo a través de ellos una influencia significativa sobre el desarrollo del cristianismo a través de sus documentos.

Para poder nombrarles, la Congregación para la Doctrina de la Fe; y la de las Causas de los santos, examinan la teología del candidato. Luego, lo proponen al Papa, que tiene la última palabra.

El proceso para reconocer a un 'Doctor de la Iglesia' es largo. Hay que tener en cuenta que personajes destacados en la historia de la Iglesia como San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco o San Vicente de Paúl están en fase de estudio siglos después de haber muerto. Aunque tampoco hay que perder de vista que otras figuras, en cambio, apenas tardaron un siglo en ser reconocidos doctores.



Estos son los cuatro españoles doctores de la Iglesia

Un dato sorprendente es que de los 37 'doctores de la Iglesia', tan solo fueron papas dos de ellos, San Gregorio Magno y San León I de Magno. El primero de ellos fue reconocido como tal en 1295 (691 años después de su muerte). Se trataba de una personalidad profundamente mística, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él los papas quisieron en general titularse como él lo hizo: “siervo de los siervos de Dios”. El último Papa en ser 'Doctor de la Iglesia' fue San León I el Magno, hace casi tres siglos, en 1754.

De esta selecta lista que integran los 'Doctores de la Iglesia', destacan cuatro españoles:San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz,Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila. Este último es el único santo español en recibir el reconocimiento en el siglo XXI (2012), mientras que en el caso de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús a lo largo del siglo XX, en 1926 y 1970 respectivamente.

Por tanto, el primer santo español 'Doctor de la Iglesia' fue San Isidoro, en 1722. En cuanto a las mujeres que son 'Doctoras de la Iglesia' tan solo encontramos cuatro nombres, una de ella española, Santa Teresa de Jesús (1970). Las otras tres son Santa Catalina de Siena (1970), Santa Teresa del Niño Jesús (1997) y Santa Hildegarda de Bingen (2012).

Entonces... ¿Podría Benedicto XVI ser 'Doctor de la Iglesia' en la actualidad?

Tras la muerte de Benedicto XVI el 31 de diciembre de 2022, fueron muchas las voces que reclamaban que el Pontífice alemán fuese reconocido 'Doctor de la Iglesia', bajo el pretexto de que el cardenal Joseph Ratzinger ejerció una influencia significativa sobre el desarrollo del cristianismo a través de sus documentos. No en vano es considerado uno de los teólogos más destacados del siglo XX y de toda la historia de la Iglesia.

No obstante, hoy por hoy se antoja imposible que se produzca esta distinción, al no cumplir un requisito fundamental: aún no ha sido canonizado.