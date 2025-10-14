Roberto Morales dice quién sería el mayor rival de España en el Mundial: "Es la selección que mejor le ha competido"

Cada vez está más cerca ese 11 de junio de 2026, fecha en la que comenzará a roda el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. España es ahora una de las principales favoritas a hacerse con el titulo, pese a que todavía no está clasificada para el mismo, aunque todo apunta a que es cuestión de tiempo.

Juanma Castaño aprovechó esa clasificación virtual y ese "favoritismo" para preguntar a los contertulios si La Roja es "la número 1" en las quinielas del Mundial o existen otras selecciones que puedan igualar al combinado español.

EFE La seleccion española celebra su tercer gol contra Turquía

argentina

Tanto para Fernando Evangelio, como para Guille Uzquiano, dos periodistas expertos en fútbol profesional, la Argentina de Messi está al mismo nivel que el equipo de Luis de la Fuente. Evangelio explica que "Argentina yo la pondría en ese primer escalafón". Uzquiano argumentaba que "ha competido muy bien en los grandes torneos y todo lo que ha jugado en los últimos años lo ha ganado".

Unos argumentos que no compartía en absoluto Roberto Morales, el periodista piensa que "tenemos en la memoria a la Argentina del Mundial de 2022, pero su fase de clasificación es de coña y a Argentina y a Brasil se le miden en los grandes torneos, además me da la impresión que el final de Messi puede pasarle facturas en un Mundial".

portugal

La otra selección que se ponía sobre la mesa era Portugal. El primero en nombrarla fue Guille Uzquiano que "está al mismo nivel que Argentina, ya nos ganó en la final de la Liga de Naciones y están en el mismo escalón". En esta ocasión Roberto Morales concuerda con su colega periodista y explica que "Portugal es la que mejor le ha competido a España en Europa, queda la duda si cruzando el charco habrá alguna selección, pero ahora mismo la única que está al mismo nivel de España es Portugal".