Mario Suárez, ex futbolista: "De la Fuente tiene a 20 jugadores claros y me parece que Eric García está a un nivel espectacular"

La selección española se enfrentará este martes a Bulgaria en la 4ª jornada de la clasificación para el Mundial de 2026. Los hombres de Luis de la Fuente ganaron a Georgia 2-0 con goles de Yeremy Pino y Oyarzabal, alcanzando los nueve puntos en tres partidos y dejando muy cerca la clasificación directa para la próxima competición.

EFE Luis de la Fuente da instrucciones a los jugadores de la selección española contra Georgia.

Nuestra selección está dejando claro que es una de las grandes candidatas para ganar el Mundial porque, pese a las numerosas bajas de jugadores clave, como Nico Williams y Lamine Yamal, volvió a demostrar un gran juego con un equipo en el que solo había tres futbolistas titulares en la pasada final de la Eurocopa.

Si España no pierde ante Bulgaria, alcanzará los 29 partidos sin conocer la derrota, igualando así los números de la selección de Vicente del Bosque. Luis de la Fuente ha logrado hacer un equipo con un importante bloque de jugadores fijos, con alguno que brilla muy por encima de lo que hace en su equipo, especialmente Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad lleva cinco goles en los últimos seis partidos de la selección y se ha convertido en el delantero principal, aprovechando la ausencia de Álvaro Morata.

900/Cordon Press Oyarzabal celebra el 2-0 de España contra Georgia.

ERIC GARCÍA y la convocatoria de eric garcía

En El Partidazo de COPE hablamos del gran estado de forma de la selección y su favoritismo para el Mundial. Mario Suárez, ex futbolista, le reconoció a Juanma Castaño que él convocaría al defensa del Barcelona Eric García: "Yo creo que hay 20 jugadores que están claros, 20-22 que están claros y luego va a depender un poco de cómo lleguen los demás, de los gustos. A mí, Eric García me parece que está a un nivel espectacular, pero claro, si llevas a Eric, tienes que quitar a uno de los que están aquí. Yo creo que todos los que están aquí se merecen ir, que hay otros que se merezcan ir a ver cómo vuelve Isco de la lesión, falta Ayoze también... que son fijos para para De la Fuente, sobre todo a Ayoze y si Morata mete goles, va a ir también".