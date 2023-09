La RFEF hará un comunicado pidiendo disculpas al mundo del fútbol por la conducta de Luis Rubiales

Isaac Fouto ha informado en 'El Partidazo de COPE' que la Real Federación Española de Fútbol publicará este martes un comunidado. Previa a la publicación, Pedro Rocha mantendrá una reunión con Victor Francos en la sede del Consejo Superior de Deportes sobre las 17:00h en la que decidirán los pasos a seguir por la entidad.

En el comunicado, La Federación expresará sus más sinceras disculpas a todos aquellos afectados por la actitud de Luis Rubiales durante la celebración del Mundial. En el propio terreno de juego, el expresidente besó a Jenni Hermoso y en el palco de autoridades mostró una imagen indigna, llevándose las manos a la entrepierna.

Las disculpas irán dirigidas directamente a la FIFA, a UEFA, a la selección inglesa de fútbol femenina y a las propias jugadoras del combinado nacional. El texto tendrá la firma y aprobación de todos los presidentes de las Territoriales.

Este comunicado se sumará al hecho por los jugadores de la selección masculina en la tarde de este pasado lunes, el cual ha sido muy criticado por no nombrar a la propia Jenni Hermoso. En cualquier caso, Rubiales parece que no volverá a ser presidente de la Federación, aunquee no está descartado que regrese tras su periodo de inhabilitación. Y al mismo tiempo, uno de los hombres fuertes de Rubiales, Jorge Vilda, tiene todas las papeletas para abandonar el banquillo de la selección.

La RFEF se propuso negociar con Vilda, puesto que Luis Rubiales le ofreció la renovación al técnico para las próximas cuatro temporadas a razón de 500.000€ por cada una de ellas.