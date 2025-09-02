La reprimenda de Juanma Castaño al Atlético de Madrid tras conocer su gasto en fichajes: "Para que luego digan..."

El Atlético de Madrid ha fichado este lunes a su última incorporación de la campaña, Nico González. El jugador llega cedido por un millón de euros hasta el final de la temporada y con "obligación" de compra de 32 millones de euros si se "dan determinadas condiciones" durante esta campaña, según el club italiano.

El futbolista, que jugó la noche del domingo los últimos 12 minutos del duelo del Juventus contra el Génova, con victoria de su equipo por 0-1, viajó este lunes a la capital de España, adonde llegó a primera hora, pasó el pertinente reconocimiento médico y formalizó su contrato, después del acuerdo entre clubes.

@atleti El argentino Nico González refuerza la banda derecha del Atlético de Madrid.

Entre las dudas del inicio del curso, con dos puntos de nueve posibles en las primeras tres jornadas de LaLiga, con dos empates y una derrota, y la necesidad expresada del técnico argentino de más fichajes, el Atlético aceleró por una última pieza para su equipo, por la banda derecha, aunque también puede jugar en la izquierda.

Este es el octavo fichaje del equipo rojiblanco para este curso, después de las contrataciones de los defensas David Hancko (Feyenoord), Marc Pubill (Almería) y Matteo Ruggeri (Atalanta); los centrocampistas Johnny Cardoso (Betis), Álex Baena (Villarreal) y Thiago Almada (Botafogo); y el atacante Giacomo Raspadori (Nápoles), todos ellos traspasados y firmados hasta 2030.

la opinión de juanma castaño

Por eso y tras conocer todos los fichajes y los 176 millones que se ha gastado en el mercado de fichajes, Juanma Castaño en El Partidazo de COPE aseguró que es “tremendo, porque el equipo que más se ha gastado en los últimos cinco años es el Atlético de Madrid. Luego nos dicen que no podemos reclamarle al Atlético que pelee con los grandes. Es increíble”. Además, Miguel Aguilar añadió que el Atléti ha gastado en esos cinco años 535 millones.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).