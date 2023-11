La reflexión de Pedro Morata sobre Vinicius: "Toda la España que no es del Real Madrid lo piensa"

Superdeporte ha publicado este miércoles una nueva portada en la que vuelve a ser protagonista Vinicius y que comentó Juanma Castaño. El revuelo ha vuelto a montarse después de que el jugador brasileño haya sido galardonado con el Premio Sócrates en la gala del Balón de Oro, el reconocimiento al compromiso excepcional de los deportistas en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Mientras daba el discurso, aparecía una foto de Mestalla el día que vivió la polémica racista. El Valencia hizo un comunicado lamentando esa escena y el diario valenciano ha vuelto a nombrar al futbolista como "Pinochius".

Audio





"El show de Vinicius y sus mentiras continúan perjudicando de manera injusta la imagen del Valencia CF y toda su afición", expone en el subtítulo Superdeporte. La entidad de la ciudad del Turia consideró que en esta gala se manchó su imagen, por eso hacen este comentario. No es la primera vez que desde este medio se dirigen así al madridista. Real Madrid y el club ché se verán las caras en una semana, así que esta situación de tensión puede volverse a ver sobre el terreno de juego. Por eso, Juanma Castaño hacía una petición a ambos clubes para que la sangre no llegue al río.

La polémica de Mestalla

El Valencia - Real Madrid de la pasada temporada dejó la polémica por los insultos racistas hacia Vinicius, que acabó expulsado en el partido que acabó perdiendo el equipo blanco. El Valencia localizó a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid. En el minuto 73 del choque, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferidos esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado "mono" repetidamente.

El Valencia, después del partido, emitió un comunicado para criticar la postura de Ancelotti, que habló de que todo el estadio de Mestalla insultó a Vinicius con gritos de "mono, mono". Tras el encuentro también se vieron más imágenes que ocurrieron fuera del coliseo valencianista, donde también hubo insultos por parte de aficionados chés que estaban en los exteriores antes del pitido inicial. Todo esto está en una investigación judicial en la que el jugador del Real Madrid ha tenido que declarar. Tras el suceso de este miércoles, los tertulianos de El Partidazo de COPE dieron su opinión.

La opinión de Pedro Morata

El director del programa también convocó para hablar de este asunto a Arancha Rodríguez, Hugo Ballester y Pedro Morata. "A mí Juanma me vas a permitir que lo que yo opine, me hago responsable", comenzaba este último, "en general, toda la España futbolística que no es madridista o seguidora del Real Madrid piensa que un gran futbolista como Vinicius es noticia permanentemente por provocar y por cosas que están al margen de jugar al fútbol y desde luego de una cosa tan condenable como son los insultos racistas", reflexionaba el periodista en El Partidazo de COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A esto es a lo que yo me refiero", enfatizó, "que bajo el paraguas de una cosa tan condenable como el racismo, lo que Vinicius y los dirigentes del Real Madrid, que aprecian y que quieren que Vinicius rinda bien, tienen que de una vez analizar, es que Vinicius siempre es noticia por estas cosas". Pedro Morata puso como ejemplo que "hay futbolistas como Bellingham, como Rüdiger, como Tchouaméni... Que nunca son noticia en los campos de España ni, por supuesto, tampoco en Mestalla, por las cosas que le pasan a Vinicius". "Que se lo haga mirar Vinicius ya de una vez", finalizó.