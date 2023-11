La petición de Juanma Castaño al Real Madrid y Valencia por la polémica de Vinicius: "Es hora"

Este miércoles, el diario deportivo de Valencia publicaba una portada en la que volvía a lanzar duras críticas contra Vinicius, con un titular que decía "Muy hartos de Pinochius". A este titular le acompañaba el texto: "El show de Vinicius y sus mentiras continúan perjudicando de manera injusta la imagen del Valencia CF y toda su afición". Toda esta polémica nace en el partido entre el Valencia y el Real Madrid de la temporada pasada, jugado el 21 de mayo y perteneciente a la 35ª jornada de Liga, en la que el club ché se jugaba el descenso.





La polémica con Vinicius en el Valencia - Real Madrid

El Valencia - Real Madrid de la pasada temporada dejó la polémica por los insultos racistas hacia Vinicius, que acabó expulsado en el partido que acabó perdiendo el equipo blanco. El Valencia localizó a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid. En el minuto 73 del choque, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferidos esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado “mono” repetidamente.

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco) recogió en el acta del partido entre Real Madrid y Valencia que "un espectador" gritó al brasileño Vinícius Junior "mono, mono" y que por ello activó el protocolo de racismo.



"En el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", escribió el árbitro.

Además, señaló que activó el protocolo de lanzamiento de objetos después de que en esa misma zona cayeran "varios objetos" en el área del Real Madrid.

Valencia, contra Vinicius

El Valencia, después del partido, emitió un comunicado para criticar la postura de Ancelotti, que habló de que todo el estadio de Mestalla insultó a Vinicius con gritos de 'mono, mono: "Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid CF de la pasada temporada, el Club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación.

Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla.

El Club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana".

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, trató en el programa toda la polémica de la portada de Superdeporte contra Vinicius. Pudimos escuchar la postura de Valencia, con Hugo Ballester y Pedro Morata, y la del Real Madrid, con Arancha Rodríguez y Roberto Morales. Juanma, después de escuchar las opiniones de un lado y de otro, quiso hablar sobre todo este problema: "Voy a dejar clara la postura de la Cadena COPE y de El partidazo; un insulto racista es inadmisible ocurra lo que ocurra en el terreno de juego. Nos da igual que a unos negros no se les llame en el campo y que Vinicius hace esto en el campo y entonces, 'como hace esto...'; no, no, en ningún momento ponemos 'es que, pero'; un insulto racista es inadmisible y condenable suceda lo que suceda en el terreno de juego. No hay nada que lo justifique. Si estás en desacuerdo con un jugador, le pitas, le sacas un pañuelo o lo que sea. Un insulto racista no tiene ningún tipo de justificación y no queremos comparar si a uno se lo llaman y a otros no, nos importa a quién se lo llama y a Vinicius se lo llaman y de manera reincidente".





Además, Juanma Castaño le pidió al Valencia y al Real Madrid que tomaran las riendas de la situación para frenar toda esta situación tan polémica y poder calmar todo de cara a los dos partidos, como mínimo, que enfrentarán a los dos clubes esta temporada en Liga.