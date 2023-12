La reflexión de Gonzalo Miró sobre los millones de Jon Rahm en el circuito árabe de golf: "No es como Xavi"

Esta madrugada, Jon Rahm hizo oficial la noticia que adelantó El Partidazo de COPE en la tarde de este jueves. Después de rechazarlo en un inicio, terminará jugando 54 hoyos, menos que en el PGA, a la espera que se cierre el más que nunca ansiado acuerdo entre el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudí y el circuito norteamericano. Es decir, el contrato de cuatro años a razón de 550 millones de dólares, por ahora, no le permitirá jugar los grandes e históricos torneos de golf, incluida la Ryder Cup, ya que existe el mismo conflicto con el circuito europeo. Sobre todo esto se habló en el programa.

Primeramente, Rahm confirmó la noticia en una entrevista en Fox y, después, el propio circuito saudí anunció el fichaje con fotos del golfista español. El de Barrika recibirá el mejor contrato que LIV Golf ha ofrecido hasta ahora a los otros que se han unido a la nueva liga. Por ejemplo, se estima que los contratos Phil Mickelson y Dustin Johnson superan los 100 millones de dólares al año. El Partidazo de COPE te lo anunció a las 18:00 horas de este jueves.

El trabajo entre su agente Steve Loy, que también dirige los pasos de Phil Mickelson ya en el LIV desde la temporada inaugural del circuito, y la organización saudí se ha desarrollado desde hace varias semanas y a contrarreloj para cerrarse antes de fechas navideñas. Jon Rahm ha llevado en absoluto secreto estas conversaciones, solo informando a su núcleo más cercano e incluso muchas personas de su entorno ni siquiera han estado informadas. Por eso, cobra más importancia la información que adelantó El Partidazo de COPE este jueves.

Los millones de Jon Rahm



"Como pueden ver, ahora es oficial, finalmente soy yo quien dice que después de todos los rumores, algunos de ellos eran ciertos, y me uniré oficialmente a LIV Golf", dijo Jon Rahm a Fox News, "no es una decisión fácil, he tenido una carrera muy exitosa y estoy feliz, pero hay muchas cosas que LIV Golf tiene para ofrecer y que resultan muy atractivas, empezando por el golf en equipo".

El jugador vasco, de 29 años, número tres del mundo y ganador de dos grandes, ha alcanzado un acuerdo para incorporarse al revolucionario proyecto que desde hace dos cursos ha partido en dos al golf, inmerso en una lucha entre el nuevo actor y los tradicionales circuitos, estadounidense y europeo, un conflicto del que aún no se ve la luz pese al compromiso de paz alcanzado en junio.

"No es como Xavi"



"Valorar la aceptación o no de las decisiones de los demás en cuanto a ofertas económicas desde la silla de tu casa es fácil", comenzó su reflexión Gonzalo Miró, "y es probablemente injusto": "Yo creo que casi todos tenemos un precio y probablemente sea muy lícito lo que está haciendo Jon Rahm, yo eso lo respeto. Lo que llevo peor es que cuando muchos deportistas que aceptan esas condiciones por ir a estos sitios intentan blanquear estos lugares. No digo que lo haya hecho Jon Rahm, pero, no sé si por lavar su propia conciencia, hay muchas veces que cuando ellos han aceptado esas ofertas, luego intentan vendernos lo que no es".

Jon Rahm hace oficial su fichaje por LIV golf@livgolf_league





Gonzalo Miró asegura que prefiere "la honestidad de alguien que me diga": "Oye, yo he aceptado este dinero, trinco, sé dónde voy, sé lo que ocurre allí, pero es que es mucha pasta". El tertuliano de El Partidazo de COPE pone como ejemplos que "no es que venda que eso se hace para igualar los derechos de las mujeres o como Xavi cuando estaba entrenando allí, que es que aquello es una democracia fantástica y estupenda...". Luis García recordó que "eso lo hizo Rubiales cuando llevó a la Supercopa a Arabia, que empezó a decir que esto era buenísimo para el país, que iba a suponer una antes y un después y fue una vergüenza".

El golfista español Eugenio López-Chacarra fue uno de los primeros españoles en incorporarse a LIV Golf. Ganó el torneo de Bangkoky se embolsó casi cinco millones de dólares como premio. En la noche de este jueves se pasó por El Partidazo de COPE para analizar la noticia y en su opinión, Rahm "no lo hace por dinero" y además mandó un duro mensaje al señalar que "en el PGA Tour no le tratan como deberían".