López-Chacarra, en El Partidazo de COPE: "Me da igual el dinero"

El golfista español Eugenio López-Chacarra ha sido noticia este fin de semana por su victoria en el torneo de Bangkok, del circuito LIV, que completó con una tarjeta total de 19 golpes bajo par. López-Chacarra, de 22 años, y apenas cinco meses como profesional, sumó su primer título y se embolsó casi cinco millones de dólares como premio.

El mayor bote en un solo torneo que jamás ha ganado un deportista español, según contó Angel García Muñiz, en El Partidazo de COPE. "Estoy viviendo en Estados Unidos, me encanta España y siempre voy a ir lo máximo posible, pero donde más compito es en Estados Unidos y el resto del mundo. Mi vida está aquí, los campos de golf, el tiempo... es mejor para mi carrera deportiva".

El primer recuerdo en el mundo del golf del español fue con "ocho o siete años". "Seve le dijo a mi padre que sentía que amaba este deporte y que me ayudara a intentar ser un grande como fue él en el deporte. Desde entonces mi padre y mi familia me han ayudado en todo lo posible", afirmó.











López-Chacarra, con sus "virtudes" y sus "defectos", explicó que le encanta "trabajar y mejorar". "Puedo ganar o quedar el último, pero siempre estoy con la misma ilusión en el campo. No suelo ser muy despistado, suelo ser bastante ordenando, pero me suelo manchar antes de jugar", bromeó Eugenio López-Chacarra en la entrevista con Juanma Castaño.

Sobre vestir con pantalón corto, detalló que "hay dos razones". "Aquí en Tailandia hay una humedad terrible y el pantalón corto te ayuda. La otra es que soy un gran fan de calcetines desde pequeño, me gusta llevarlos diferentes. La gente te ve un poco más de lejos. Empecé con esto y es algo que me diferencia del resto. He entrado en una superstición".

"Hay veces que nos pasamos de forofos"

Del golf al fútbol, el golfista se mostró muy sincero con sus colores: "La duda ofende, del mejor equipo del mundo. Respeto a todos los equipos, pero si te gusta ganar, el Real Madrid es algo que lo ha demostrado; ni fichando, ni no fichando, ni que Xavi diga que jugamos al fútbol o que no jugamos..."

"Xavi es un gran entrenador y está haciendo las cosas muy bien, no es por meterme con él, pero me hizo gracia la frase del otro día que comentamos con los madridistas. Siempre he sido muy del Madrid hasta la muerte".

"Me da muy igual el dinero"

El nuevo genio del golf español, de 22 años, ganó 4,88 millones de euros por un torneo en la liga saudí. "Tuve la suerte que me dieron una oportunidad muy grande y un contrato muy grande cuando firmé en esta liga y, desde entonces, una vez que te dan esas cantidades, empiezas a mirar un poco menos el dinero".

"En Bangkok no se pagan impuestos. No soy muy de gastar ni tampoco soy muy de los coches. Invitaré a mis amigos y a la familia a un viaje cuando termine la temporada", añadió.

Eugenio López-Chacarra remarcó que una de las claves de este éxito ha sido"no pensar en el dinero". "Todo fue por tema de expectativas, presión, jugar con mis ídolos... fue duro, pero me senté con mi equipo y llegamos a la conclusión de tener que volver a disfrutar del golf. Las decisiones han funcionado con el equipo que tengo".

Finalmente, dio su opinión sobre la guerra en este deporte ente LIV Golf y los circuitos americano y europeo. "Los puntos no lo sabré hasta el miércoles. Yo he decidido empezar mi carrera en este circuito. La Ryder, los Majors... no hay nada oficial. Todo son especulaciones. Al final, el golf quiere que todos los mejores estemos juntos. Al final Jon Rahm quiere ganar el Open de España cuando están los mejores. Queremos jugar contra los mejores. Todo va a llegar a una solución", puntualizó.