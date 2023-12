Eugenio López-Chacarra: "A Jon Rahm no se le trata bien en el PGA Tour, no ficha por dinero"

En junio de 2022, el LIV Golf fichó al golfista español Eugenio López-Chacarra. El madrileño, de 23 años, era entonces de los mejores amateurs del mundo, y gracias a ese salto al circuito saudí creció en todos los sentidos.

López-Chacarra atendió la vídeollamada de El Partidazo de COPE desde Estados Unidos, donde se entrena estos días, ajeno al ruido mediático que ahora rodea a Rahm, y confesó que haber fichado por los saudíes "es la decisión más acertada que he tomado", zanjó en su primera respuesta.

Eugenio López-Chacarra, durante su participación en uno de los torneos de la LIV Golf. CORDONPRESS

La entrevista se produjo instantes antes de que el fichaje de Rahm por el LIV Golf se hiciese oficial, pero dado que en los medios de comunicación de medio mundo el acuerdo se daba ya por hecho y por inminente, López Chacarra no tuvo reparos en valorar lo buena que sería, bajo su opinión, la llegada del de Barrika a su mismo circuito: "De ser así, es un fichaje bueno para la Liga y para el golf".

Preguntado por los motivos que llevan a Rahm a cambiar de Circuito, el madrileño lo tiene muy claro: "Creo que a Jon no se le trata en el PGA Tour como debería. Jon sabemos el dinero que tiene, y no lo hace por dinero, pero creerá que es lo mejor para su carrera".

Joseba Larrañaga le preguntó por la posibilidad de que los tres grandes circuitos mundiales se unan en un único calendario mundial, pero el golfista tampoco supo qué responderle a Larrañaga: "Sabemos lo mismo que sabes tú, no sabemos nada. Hay gente que está encargada de ello. Yo, de momento, estoy en EEUU de pretemporada, sin redes y sin teléfono", finalizó.

Lo que dijo Jon Rahm sobre el dinero en El Partidazo de COPE

En octubre de 2022, Jon Rahm comentó en OPE que él ya no tenía problemas de dinero, y no se cerraba a fichar por el LIV Golf en el caso de que algo cambiara en el mundo del golf.

"Nunca he jugado al golf por dinero y si voy a hacer un cambio así quiero que sea por algo más que dinero", respondió ante la pregunta de Ángel García de si Jon Rahm le diría 'no' a los petrodólares. "El dinero te da placer, no te da felicidad. Yo he tenido la suerte de jugar muy bien. Para mí es un lujazo no tener que pensar en el dinero", respondió.

"La pregunta que yo diría a los que ya tienen dinero: ¿Qué quieres que no te puedes permitir ahora mismo? Yo, nada. A mí, de momento, el producto que tienen no me atrae", comentó.

"Nunca puedes decir que no porque nunca sabes lo que puede pasar o en qué momento va a cambiar el estado del golf", finalizó.