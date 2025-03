La reacción de Santi Cañizares cuando Ancelotti revela lo que pasó cuando propuso a Endrick lanzar un penalti: "Las decisiones que marcan"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compartió, tras el duelo ganado al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis en el Metropolitano, una anécdota poco habitual, que se produjo en el momento en que los jugadores deciden, junto al cuerpo técnico, quiénes serían los ejecutores de los cinco lanzamientos desde los once metros.

En declaraciones a Movistar, a Ancelotti le preguntan si tenían claro que fuera Rüdiger el autor del quinto lanzamiento. El técnico confesó que no lo tenían tan claro, "queríamos meter a Endrick como quinto, pero al final hemos pensado que Rudiger tenía más…", se quedó pensativo mientras hacía un gesto frotándose los dedos: "Era más frío", comentó.

No es que fuear una decisión firme que saliera bien del entrenador o del propio delantero, sino que fue una decisión consensuada: "Lo hemos hablado, le hemos dicho que si podía tirar el quinto, y no lo he visto tan feliz. Entonces me he dicho: 'espera, espera, ponemos a Antonio'", reveló.

En el Real Madrid, finalmente, los lanzadores fueron: Mbappé (gol), Bellingham (gol), Fede Valverde (gol), Lucas Vázquez (lo detiene Oblak) y Rüdiger (gol).

CORDONPRESS Mbappé y Brahim celebran el penalti marcado por Rüdiger que le da al Real Madrid el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones

Juanma Castaño reaccionó con emoción ante la revelación de Ancelotti, que no es muy habitual en un entrenador: "Está muy bien esto que cuenta Ancelotti, que le pide a Endrick tirar el quinto y al ver si cara dice 'mejor que lo tire Rüdiger'. ¡Increíble!". Para Castaño, esta respuesta "genial" es más "una cuestión de psicólogo más que de entrenador en esa situación. ¿Pero cómo habrá sido la cara de Endrick cuando le mira Ancelotti y le dice: 'tira tú el quinto'?", se preguntaba con sentido del humor.

Otro que celebró que Ancelotti se abriera de esa forma ante el periodista de Movistar, fue Santi Cañizares. El exportero remarcó que "son decisiones que enmarcan la eliminatoria".

"Es gracioso como lo cuenta Ancelotti, y que lo cuente es maravilloso, porque lo que nos ofrece es una anécdota tremenda", valoró Cañizares antes de hacer hincapié en que más allá de lo curioso, detrás de esa situación se toma una decisión "que marca la eliminatoria", como es la de seleccionar algo tan relevante como los lanzadores que determinarán cómo se resuelva una eliminatoria en la mayor competición continental de clubes.

Por otra parte, Ancelotti valoró la parte de suerte que tiene haber decidido el pase a los cuartos de final desde el punto de los once metros: "La tanda de penaltis es una lotería, es cara o cruz, nos ha tocado cara y el Atlético sale de la competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a su mejor nivel. Yo la vivo con tranquilidad porque cuando tiras las moneda tienes que esperar sin volverte loco a que salga cara", comentó.

EFE Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

También supo manejar la circunstancia que el Real Madrid vivió durante todo el partido de vuelta al haberse encontrado con el decisivo gol de Gallagher al medio minuto de partido: "La prioridad no era complicarse el partido con acciones complicadas y perdidas de balón innecesarias porque con el 2-0 el partido se ponía muy complicado. En la prórroga ha sido mejor en ese sentido".

"La mejoría tenemos que buscarla y trabajar para mejorar todos los partidos. En este partido he explicado la prioridad porque a veces parecía que necesitábamos marcar gol pero nunca hemos estado fuera de la eliminatoria. A lo malo estaba igualada", declaró.

En el otro lado, Diego Simeone, comentó sobre la mentalidad con la que su equipo afrontó la tanda que "los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. No hay que valorar eso. Hicimos un partido muy bueno , competimos de manera increíble".