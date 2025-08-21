el partidazo de cope
Gonzalo Miró pide a Simeone que no vuelva a quitar a este jugador del Atlético de Madrid: "No lo puedes hacer"
El tertuliano de El Partidazo de COPE criticó uno de los movimientos que realizó el Cholo Simeone en el partido ante el Espanyol.
Madrid - Publicado el
2 min lectura
El Atlético de Madrid empezó con una derrota ante el Espanyol su andadura en LaLiga. Los colchoneros realizaron una gran primera parte en la que destacó el gol de falta de Julián Álvarez. El delantero argentino fue sustituido en el minuto 82 por Sorloth y a partir de ahí empezó la pesadilla del Atlético. En 9 minutos, el Espanyol remontó por medio de Miguel Rubio y Pere Milla y finalmente se llevó la victoria.
una baja importante
Además de la derrota, el Atleti vio como Álex Baena se retiró del terreno de juego tocado y con hielo visible. Los peores pronósticos se confirmaron en la mañana del miércoles cuando el club anunció a través de un comunicado que Baena sufría "una lesión muscular de bajo grado". Esto le hará perderse el partido de este sábado ante el Elche en el Riyadh Air Metropolitano.
enrique cerezo echa el cierre
En la mañana del miércoles, el Atlético de Madrid presentó oficialmente a Raspadori como nuevo jugador rojiblanco. La llegada del delantero italiano cierra un mercado de fichajes que valoró así Enrique Cerezo: "Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. No hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos."
el cambio de julián en cornellá
Volviendo a la derrota del Atlético contra el Espanyol, llamó mucho la atención la retirada del terreno de juego de Julián Álvarez para que jugase en su lugar Sorloth. Hasta que fue sustituido, Julián ya llevaba un gol en su cuenta particular y apunto estuvo de meter otro de no ser por el palo.
En el segundo tramo de El Partidazo de COPE, José Luis Corrochano volvió a sacar la derrota rojiblanca en el RCDE Stadium. Fue entonces cuando Gonzalo Miró hizo hincapié en el cambio de Julián Álvarez en el tramo final del encuentro. "Yo con 1-1 no concibo que salga del campo tu mejor futbolista. Yo veo los partidos de Lamine Yamal o Mbappé y esta gente juega. Esto de Julián Álvarez no lo puedes hacer salvo que el partido vaya 3-0 a tu favor", explicó Gonzalo.
