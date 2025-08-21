Gonzalo Miró pide a Simeone que no vuelva a quitar a este jugador del Atlético de Madrid: "No lo puedes hacer"

El Atlético de Madrid empezó con una derrota ante el Espanyol su andadura en LaLiga. Los colchoneros realizaron una gran primera parte en la que destacó el gol de falta de Julián Álvarez. El delantero argentino fue sustituido en el minuto 82 por Sorloth y a partir de ahí empezó la pesadilla del Atlético. En 9 minutos, el Espanyol remontó por medio de Miguel Rubio y Pere Milla y finalmente se llevó la victoria.

una baja importante

Además de la derrota, el Atleti vio como Álex Baena se retiró del terreno de juego tocado y con hielo visible. Los peores pronósticos se confirmaron en la mañana del miércoles cuando el club anunció a través de un comunicado que Baena sufría "una lesión muscular de bajo grado". Esto le hará perderse el partido de este sábado ante el Elche en el Riyadh Air Metropolitano.

EFE Koke Resurrección, del Atlético de Madrid, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético de Madrid juegan este domingo en el RCDE Stadium

enrique cerezo echa el cierre

En la mañana del miércoles, el Atlético de Madrid presentó oficialmente a Raspadori como nuevo jugador rojiblanco. La llegada del delantero italiano cierra un mercado de fichajes que valoró así Enrique Cerezo: "Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. No hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos."

900/Cordon Press / Cordon Press Enrique Cerezo, presidente del Atlético de MadridFamily and friends of Marisa Paredes say their last goodbyes to the actress at the funeral chapel set up at the Teatro Español in Madrid. December 18, 2024900/Cordon Press

el cambio de julián en cornellá

Volviendo a la derrota del Atlético contra el Espanyol, llamó mucho la atención la retirada del terreno de juego de Julián Álvarez para que jugase en su lugar Sorloth. Hasta que fue sustituido, Julián ya llevaba un gol en su cuenta particular y apunto estuvo de meter otro de no ser por el palo.

EFE Julián Álvarez celebra el 0-1 del Atlético contra el Espanyol

En el segundo tramo de El Partidazo de COPE, José Luis Corrochano volvió a sacar la derrota rojiblanca en el RCDE Stadium. Fue entonces cuando Gonzalo Miró hizo hincapié en el cambio de Julián Álvarez en el tramo final del encuentro. "Yo con 1-1 no concibo que salga del campo tu mejor futbolista. Yo veo los partidos de Lamine Yamal o Mbappé y esta gente juega. Esto de Julián Álvarez no lo puedes hacer salvo que el partido vaya 3-0 a tu favor", explicó Gonzalo.

